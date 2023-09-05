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В Румынии согласовали меры на случай падения дрона на территорию НАТО

Президент Румынии рассказал о мерах на случай падения дрона на территорию НАТО
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Военная операция на Украине
Фото: politiaromana.ro
Фото: politiaromana.ro

НАТО согласовало план действий на случай падения беспилотника на территорию страны — члена блока, сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис, передает Digi24.

«На последнем саммите НАТО мы определились с некоторыми конкретными вещами, и я точно знаю, кто, когда и что должен делать, если что-то упадет на землю НАТО», — сказал он.

Йоханнис не раскрыл детали, поскольку эта информация не находится в открытом доступе. «У нас есть план для каждого возможного инцидента. Это очевидно, но это не значит, что мы хотим, чтобы что-то подобное произошло. Мы не хотим, чтобы эти инциденты произошли на территории НАТО, которой в данном случае является Румыния», — заверил президент.

Йоханнис добавил, что «ни одна деталь, ни [один] дрон и ни одна часть устройства» не падали на территории Румынии. «Мы осуществляем полный контроль над нашим национальным пространством, мы проверили абсолютно все, и могу успокоить население: ничего не попало в Румынию», — резюмировал он.

Накануне пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России), что, по информации государственной приграничной службы страны, ночью в районе Измаильского порта российские беспилотники упали и «сдетонировали» на территории Румынии.

В ночь с 3 на 4 сентября о взрывах в Измаиле в Одесской области написали украинские издания «Измаил City» и «Зеркало недели». Измаильский морской порт расположен на левом берегу Дуная, правый берег принадлежит Румынии. Минобороны России днем 4 сентября отчиталось об ударах дронами по украинскому судостроительному предприятию.

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После заявления Николенко глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева есть фотографии, подтверждающие факт падения дрона в Румынии. Но румынское Минобороны это опровергло.

Румыния обеспокоена тем, что удары наносятся в непосредственной близости от ее границы, отметил Йоханнис. «Сегодня министр обороны сказал мне, что подтвержденные атаки произошли в 800 м от нашей границы, то есть очень-очень близко. Мы, однако, бдительны, внимательны и очень хорошо защищены в рамках НАТО», — считает он.

Теги
Румыния беспилотники НАТО Украина атака Измаил
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