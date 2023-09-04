В Измаиле Одесской области прогремели взрывы

Взрывы в Измаиле Одесской области прогремели спустя час после объявления воздушной тревоги в регионе. Глава местной ОВА призвал жителей оставаться в укрытиях и не снимать работу ПВО

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В Измаиле Одесской области — крупном портовом городе Украины, — прогремели взрывы, сообщают «Зеркало недели» и местное издание «Измаил City». Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей города оставаться в укрытиях и не снимать работу местной ПВО.

Воздушную тревогу в южных регионах Украины начали объявлять с 2:00 ночи (мск). На момент публикации материала она действовала в трех регионах, включая Одесскую область.

Российское Минобороны с прошлой осени отчитывается об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В военном ведомстве заявляют, что атакуют исключительно военные или связанные с ними объекты.



Российские власти называли удары ответом на взрыв на Крымском мосту, который произошел 8 октября прошлого года. После второго взрыва 17 июля 2023 года под «удары возмездия», о которых заявляет российское Минобороны, попадают Одесса, Николаев и Измаил. Последний раз российское военное ведомство отчитывалось об ударе по Одесской области 3 сентября. Тогда удар был нанесен по топливохранилищу в порту Рени, которое использовалось для снабжения украинской военной техники, сообщали в Минобороны.