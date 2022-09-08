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Дети Елизаветы II приехали к королеве после сообщений о ее здоровье

Все четверо детей королевы, в том числе наследник британского престола принц Уэльский Чарльз, прибыли в замок Балморал. Ранее в Букингемском дворце сообщили, что состояние здоровья Елизаветы II вызывает беспокойство врачей
Замок Балморал
Замок Балморал (Фото: Andrew Milligan / Getty Images)

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и граф Уэссекский Эдвард прибыли в шотландский замок Балморал, где находится 96-летняя королева Великобритании Елизавета II, сообщает Би-би-си.

Ранее пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что состояние здоровья королевы вызывает беспокойство врачей.

Репортер ITV News сообщает, что герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган также выехали в замок Балморал.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил, что молитвы всех англичан сейчас с королевой. «Мои молитвы и молитвы людей всей Англиканской церкви и страны сегодня с ее величеством королевой. Пусть Божье присутствие укрепит и утешит ее величество, ее семью и тех, кто заботится о ней в Балморале», — сказал он.

В мае Великобритания отметила 70-летний юбилей правления Елизаветы II. Она занимает второе место в списке самых долго правящих монархов в истории. В июле Букингемский дворец впервые за десять лет изменил список обязанностей королевы, передав часть из них наследнику престола — принцу Чарльзу.

Врачи выразили беспокойство из-за здоровья Елизаветы II
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Елизавета II

Накануне, 7 сентября, в королевской пресс-службе сообщили, что по рекомендации врачей было перенесено заседание королевского Тайного совета.

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За день до этого Елизавета II приняла в шотландском замке Балморал отставку покинувшего должность главы правительства Бориса Джонсона, а затем провела аудиенцию для избранной на его пост Лиз Трасс. Королева поручила ей сформировать новое правительство, а после назначила новых министров.

Би-би-си пишет, что королевский замок Балморал является одной из любимых резиденцией королевы и в последние годы она проводит большинство своих аудиенций именно там.

От Лилибет до королевы Великобритании: яркие кадры с Елизаветой II
Фотогалерея 

Елизавета стала королевой Великобритании в возрасте 25 лет 6 февраля 1952 года, после смерти своего отца, Георга VI. Ее коронация прошла 2 июня 1953 года. Она является старейшей из правящих в мире монархов, а трон она занимает дольше, чем кто-либо еще из ныне живущих королей и королев.

В этом году Елизавета испытывала проблемы со здоровьем. В феврале она заразилась коронавирусом и жаловалась, что ей тяжело двигаться. С октября прошлого года до марта она не посещала выездные мероприятия, а в июне впервые за почти 70 лет пропустила скачки в Аскоте.

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Теги
Персоны
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Елизавета II Великобритания королева состояние здоровья

Елизавета Вторая Виндзор

монарх, королева Великобритании

21 апреля 1926 года
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