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Врачи Елизаветы II выразили беспокойство здоровьем королевы

96-летняя королева Великобритании остается под наблюдением медиков в своей шотландской резиденции, ей рекомендовано воздержаться от переездов
Елизавета II
Елизавета II (Фото: Jane Barlow / Getty Images)

Состояние здоровья 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II вызывает беспокойство врачей, медики рекомендовали ей оставаться под наблюдением. Об этом после осмотра, проведенного утром 8 сентября, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

«Королева чувствует себя удовлетворительно и находится в Балморале», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Би-би-си сообщает, что наследник британского престола принц Уэльский Чарльз уже прибыл в Балморал, а его сын — принц Уильям — едет в Шотландию.

Накануне, 7 сентября, представитель королевской пресс-службы сообщил, что по рекомендации врачей было перенесено заседание королевского Тайного совета.

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Днем ранее Елизавета II приняла в шотландском замке Балморал отставку покинувшего должность главы правительства Бориса Джонсона, а затем провела аудиенцию для избранной на его пост Лиз Трасс. Королева поручила ей сформировать новое правительство, а затем назначила новых министров.

8 сентября Трасс заявила, что, как и вся Британия, обеспокоена новостями из Балморала.

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«Своими думами я — как все жители Соединенного королевства — с Ее Величеством Королевой и ее семьей», — написала Трасс на своей странице в сети Twitter (заблокирована в России).

Назначение нового премьер-министра прошло в Балморале, а не в Букингемском дворце, так как в конце августа врачи посоветовали находящейся в Шотландии королеве отказаться от длительных поездок и путешествий из-за состояния здоровья.

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Евгений Калюков Евгений Калюков
Елизавета II Великобритания
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