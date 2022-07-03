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Елизавета II передала часть обязанностей принцу Чарльзу

Прежде у королевы был четкий список из 13 обязанностей, но теперь он содержит лишь общие формулировки, пишет Daily Mail. Принц Чарльз в мае впервые заменил королеву на открытии парламента
Елизавета II и принц Чарльз
Елизавета II и принц Чарльз (Фото: Paul Edwards / Getty Images)

Букингемский дворец впервые за по меньшей мере десять лет сократил набор обязанностей королевы Елизаветы II, некоторые из них будут переданы ее сыну принцу Уэльскому Чарльзу, пишет Daily Mail.

Прежде список обязанностей королевы, которой в апреле исполнилось 96 лет, состоял из 13 пунктов и включал назначение премьер-министра по результатам голосования в парламенте, открытие сессий парламента, государственные визиты. В новой версии списка содержатся более размытые формулировки, согласно которым роль монарха заключается в выполнении «спектра парламентских и дипломатических обязанностей», поддержании «единства и национальной идентичности». Из перечня мероприятий, в которых должна поучаствовать королева, исключили церемонию открытия парламента, которая обычно проходит осенью. Многие из других событий из календаря в этом году вместо королевы посещал принц Чарльз, отмечает издание.

Источник Daily Mail в Букингемском дворце назвал изменения незначительными.

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В октябре королева провела ночь в больнице. После этого врачи рекомендовали ей несколько недель отдохнуть. В феврале Елизавета II перенесла коронавирус, после чего жаловалась, что ей тяжело двигаться. С октября прошлого года по конец марта нынешнего она не появлялась на публике.

В начале июня королева не смогла присутствовать на некоторых из мероприятий, которые прошли в честь 70-летия ее правления, из-за дискомфорта. В середине месяца Елизавета II впервые за 70 лет пропустила скачки в Аскоте — ежегодное светское мероприятие — из-за проблем с мобильностью. Она записала видеообращение к гостям мероприятия. Королевскую семью на скачках представляли принц Уильям с женой Кейт Мидлтон.

Принцу Чарльзу 73 года, он наследник британского престола. 10 мая принц вместо королевы открыл очередную сессию парламента, зачитав Тронную речь.

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