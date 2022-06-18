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Елизавета II впервые за 70 лет пропустила скачки в Аскоте

Фото: Eamonn M. McCormack / Getty Images for Ascot Racecourse
Фото: Eamonn M. McCormack / Getty Images for Ascot Racecourse

Впервые за почти 70 лет королева Елизавета II пропустила скачки в Аскоте из-за проблем с мобильностью. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Скачки в Аскоте — это британское светское мероприятие, которое ежегодно проводится в городе Аскот графства Беркшир. Скачки проводятся на 179 акрах, которые организаторы арендуют у британских королевских владений. Первые скачки прошли в 1711 году под покровительством королевы Анны Стюарт.

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Елизавета II записала видеообращение к гостям мероприятия. Королевскую семью на скачках представляли принц Уильям и его супруга Кейт Мидлтон.

Газета The Telegraph назвала отсутствие королевы на мероприятии «концом эпохи». С начала своего правления в 1952 году Елизавета II ни разу не пропустила скачки в Аскоте. В скачках принимают участие лошади из королевской конюшни. Также гости делают ставки на цвет шляпы, в которой Елизавета II явится на мероприятие.

В начале июня в Великобритании прошли праздничные мероприятия в честь 70-летия правления Елизаветы II. Однако королева не смогла присутствовать на всех мероприятиях. В первый день празднования она появилась на балконе Букингемского дворца и наблюдала праздничный парад вместе с членами своей семьи, однако затем канцелярия монарха сообщила, что Елизавета пропустит благодарственную службу из-за дискомфорта, который испытала во время участия в торжествах. Затем королева приняла участие в зажжении главного юбилейного огня, а в последний день праздника вновь вышла на балкон Букингемского дворца, чтобы поприветствовать собравшихся перед ним людей.

В феврале Елизавета II заразилась коронавирусом и жаловалась, что ей тяжело двигаться. С октября прошлого года до марта нынешнего королева не посещала выездные мероприятия.

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Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
скачки Елизавета II Великобритания монархия

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