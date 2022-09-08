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Блинкен объявил о выделении $2 млрд на военную помощь Киеву и его соседям

Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом и объявил о выделении $2 млрд военной помощи
По данным Le Monde, $2 млрд станут дополнением к выделенным ранее $675 млн и пойдут на военное финансирование Украины и 18 ее соседей, включая членов НАТО и партнеров по развитию
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Anna Rose Layden / Getty Images)

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев, где объявил о выделении пакета военной помощи Украине и соседним с ней странам на сумму свыше $2 млрд, пишет Assosiated Press.

По данным Le Monde, речь идет о долгосрочном военном финансировании Украины и 18 ее соседей, включая членов НАТО и партнеров. Газета пишет, что эта помощь является дополнением к военной помощи на $675 млн в виде прямых поставок вооружений для Украины, о которых в четверг объявил министр обороны США Ллойд Остин.

Украина оценила свой ущерб от военных действий в $326 млрд
Политика
Фото:STEPHANIE LECOCQ / EPA / ТАСС

США начали выделять помощь Украине с начала военных действий. Для этой цели Байден с одобрения конгресса подписал два документа о поставках вооружений Украине — Ukraine Supplemental Appropriations Act и Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act. Первый предусматривает помощь на общую сумму $13,6 млрд, второй — $40 млрд.

К концу июня РБК на основе данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики подсчитал, что США стал крупнейшим донором военной и гуманитарной помощи Украине. С конца февраля сумма помощи от американских властей достигла $25,5 млрд, гуманитарной — $9,4 млрд, финансовой — $9,5 млрд.

24.02 — 24.08. Инфографика
Политика

Россия неоднократно критиковала поставки западного оружия на Украину. Президент Владимир Путин утверждал, что цели военной операции будут выполнены, несмотря на помощь, которую Киеву оказывают западные страны. Постпред России при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что Москва запросила на 8 сентября заседание в Совете Безопасности ООН по вопросу поставок иностранных вооружений Украине.
 

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поставки оружия Военная операция на Украине США Энтони Блинкен военная помощь
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