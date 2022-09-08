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Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину

Постпред при ООН Небензя счел заседание СБ по Украине вехой в антироссийской кампании
Заседание, созванное по запросу США и Албании, о якобы имеющей место «фильтрации» украинцев на территории России может стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной против Москвы, подчеркнул Небензя
Фото: Zuma / TASS
Фото: Zuma / TASS

Россия запросила на 8 сентября заседание в Совете Безопасности ООН по вопросу поставок иностранных вооружений Украине. Об этом сообщил постпред России при организации Василий Небензя.

«Предлагаем завтра обсудить настоящие угрозы международному миру и безопасности, порожденные поставками иностранными государствами вооружений и продукции вооруженного назначения на Украину», — сказал он.

Небензя добавил, что российская сторона хотела бы видеть в качестве докладчика заместителя генсекретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу и представителей гражданского общества.

Позднее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский с иронией написал в Telegram-канале, что западные дипломаты в Совбезе «обрадовались» запросу России заседания по проблеме поставок оружия Киеву.

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«Пора нашим коллегам обсуждать реальные проблемы, а не сегодняшнюю высосанную из пальца «фильтрацию». По лицам было видно, что наш сюрприз их порадовал», — добавил дипломат.

Ранее США и Албания запросили Совбез ООН провести вечером 7 сентября заседание, настояв на обсуждении якобы имеющей место «фильтрации» украинцев на территории России.

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«Заседание, созванное по запросу США и Албании, имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и ее западными спонсорами против нашей страны», — отметил Небензя в ходе заседания.

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Совбез ООН Россия Василий Небензя Украина оружие
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