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Байден одобрил передачу Украине военной помощи на $675 млн

Министр обороны США Ллойд Остин (слева) и министр обороны Украины Алексей Резников (справа) принимают участие во встрече Контактной группы обороны Украины на авиабазе Рамштайн
Министр обороны США Ллойд Остин (слева) и министр обороны Украины Алексей Резников (справа) принимают участие во встрече Контактной группы обороны Украины на авиабазе Рамштайн (Фото: Thomas Niedermueller / Getty Images)

Президент США Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи для Украины на сумму в $675 млн, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на авиабазе «Рамштайн» в Германии, где проходит встреча министров обороны стран, оказывающих военную помощь Украине.

Материал дополняется.

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