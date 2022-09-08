Аксенов назвал логичным присоединение республик Донбасса без референдумов
ДНР, ЛНР и другие подконтрольные России территории можно присоединить без референдумов, поскольку итоги голосования в Крыму «все равно мало кто признал». Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью «РИА Новости», сообщается в Telegram-канале руководителя региона.
«На мой взгляд, в нынешней ситуации может быть вполне логичным и обоснованным присоединение территорий без референдумов. В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал», — заявил глава Крыма.
По его словам, признание со стороны других государств «не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. «Это вопрос политической воли», — считает глава республики.
При этом он заявил, что если все же проводить референдумы, то делать это нужно «чем быстрее, тем лучше». Крым готов оказать новым регионам помощь в части переходного периода и адаптации к российскому законодательству.
Накануне секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил провести референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР и «освобожденных территорий» 4 ноября — в День народного единства. По его словам, люди на этих территориях «давно к этому готовы». 1 сентября источники РБК сообщили, что в Кремле рассчитывают провести голосования в республиках Донбасса, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях до конца осени. В Кремле исходили из концепции, что в зависимости от военной ситуации они могут пройти «в близкой или отдаленной перспективе», где под близкой подразумевался сентябрь, а под отдаленной — ноябрь, сказали два собеседника РБК.
Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя возможность проведения голосования 4 ноября, заявил, что оно пройдет обязательно, но пока «идет освободительная операция, это вопрос времени». Глава запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий поддержал инициативу Турчака.
В Киеве украинцам, которые примут участие в референдумах на неподконтрольных территориях, пригрозили тюремными сроками до 12 лет.