Аксенов назвал логичным присоединение республик Донбасса без референдумов

По словам главы Крыма, на полуострове прошел легальный референдум, но его мало кто признал. Признание других стран зависит не от способа присоединения территорий, а от политической воли, считает он

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

ДНР, ЛНР и другие подконтрольные России территории можно присоединить без референдумов, поскольку итоги голосования в Крыму «все равно мало кто признал». Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью «РИА Новости», сообщается в Telegram-канале руководителя региона.

«На мой взгляд, в нынешней ситуации может быть вполне логичным и обоснованным присоединение территорий без референдумов. В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал», — заявил глава Крыма.

По его словам, признание со стороны других государств «не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. «Это вопрос политической воли», — считает глава республики.

При этом он заявил, что если все же проводить референдумы, то делать это нужно «чем быстрее, тем лучше». Крым готов оказать новым регионам помощь в части переходного периода и адаптации к российскому законодательству.

Накануне секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил провести референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР и «освобожденных территорий» 4 ноября — в День народного единства. По его словам, люди на этих территориях «давно к этому готовы». 1 сентября источники РБК сообщили, что в Кремле рассчитывают провести голосования в республиках Донбасса, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях до конца осени. В Кремле исходили из концепции, что в зависимости от военной ситуации они могут пройти «в близкой или отдаленной перспективе», где под близкой подразумевался сентябрь, а под отдаленной — ноябрь, сказали два собеседника РБК.

Читайте на РБК Pro Pro Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Инструкции Pro x The Economist Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist Статьи Pro Не дает советов и равнодушен к престижу: 3 типа руководителей-магнитов Не дает советов и равнодушен к престижу: 3 типа руководителей-магнитов Инструкции Pro Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях Статьи Pro «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис Статьи Pro Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно Инструкции Pro Как спасти свое имущество, если вы банкрот. Законные способы Как спасти свое имущество, если вы банкрот. Законные способы Статьи Pro Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта Инструкции

Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя возможность проведения голосования 4 ноября, заявил, что оно пройдет обязательно, но пока «идет освободительная операция, это вопрос времени». Глава запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий поддержал инициативу Турчака.

В Киеве украинцам, которые примут участие в референдумах на неподконтрольных территориях, пригрозили тюремными сроками до 12 лет.