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Аксенов назвал логичным присоединение республик Донбасса без референдумов

По словам главы Крыма, на полуострове прошел легальный референдум, но его мало кто признал. Признание других стран зависит не от способа присоединения территорий, а от политической воли, считает он
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

ДНР, ЛНР и другие подконтрольные России территории можно присоединить без референдумов, поскольку итоги голосования в Крыму «все равно мало кто признал». Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью «РИА Новости», сообщается в Telegram-канале руководителя региона.

«На мой взгляд, в нынешней ситуации может быть вполне логичным и обоснованным присоединение территорий без референдумов. В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал», — заявил глава Крыма.

Турчак предложил провести референдумы в ДНР и ЛНР 4 ноября
Политика
Андрей Турчак

По его словам, признание со стороны других государств «не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. «Это вопрос политической воли», — считает глава республики.

При этом он заявил, что если все же проводить референдумы, то делать это нужно «чем быстрее, тем лучше». Крым готов оказать новым регионам помощь в части переходного периода и адаптации к российскому законодательству.

Глава администрации Запорожья поддержал идею провести референдум 4 ноября
Политика
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Накануне секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил провести референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР и «освобожденных территорий» 4 ноября — в День народного единства. По его словам, люди на этих территориях «давно к этому готовы». 1 сентября источники РБК сообщили, что в Кремле рассчитывают провести голосования в республиках Донбасса, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях до конца осени. В Кремле исходили из концепции, что в зависимости от военной ситуации они могут пройти «в близкой или отдаленной перспективе», где под близкой подразумевался сентябрь, а под отдаленной — ноябрь, сказали два собеседника РБК.

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Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя возможность проведения голосования 4 ноября, заявил, что оно пройдет обязательно, но пока «идет освободительная операция, это вопрос времени». Глава запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий поддержал инициативу Турчака.

В Киеве украинцам, которые примут участие в референдумах на неподконтрольных территориях, пригрозили тюремными сроками до 12 лет.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Сергей Аксенов референдумы ДНР ЛНР военная операция
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Турчак предложил провести референдумы в ДНР и ЛНР 4 ноября
Политика
Пушилин назвал вопросом времени проведение референдума в ДНР
Политика
Глава администрации Запорожья поддержал идею провести референдум 4 ноября
Политика
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