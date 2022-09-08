Глава администрации Запорожья поддержал идею провести референдум 4 ноября

Референдум о присоединении перешедших под контроль российских сил Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей можно провести 4 ноября, заявил глава запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий в интервью «Известиям».

«Нам чем раньше, тем лучше. Мы всегда приветствуем, и если есть инициатива руководства большого партийного проекта, то мы поддержим эту инициативу и сделаем все в лучшем виде, проведем 4 ноября», — сказал он.

Ранее с подобным предложением выступил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. По его словам, было бы символично и правильно провести референдум о присоединении ДНР, ЛНР и взятых под контроль территорий к России 4 ноября — в День народного единства.

Российские военные контролируют Херсонскую область и часть Запорожской области, в том числе города Мелитополь и Энергодар. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что власти хотели бы провести референдум о присоединении к России 11 сентября — в единый день голосования. В Херсонской области выступили за то, чтобы голосование прошло в один день. В Кремле рассчитывают провести референдумы до конца осени, рассказывали источники РБК.

Согласно опросу ИНСОМАР, в Херсонской области за присоединение к России выступают 63% граждан, в Запорожской — 71%. По словам двух источников РБК, настроения в Херсонской и Запорожской областях неоднородны. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко в конце августа заявлял, что в Херсонской и Запорожской областях присоединение к России поддерживают 75–77% человек, а в ДНР и ЛНР — 92%.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Киев выйдет из переговоров, если на перешедших под контроль российских сил территориях проведут референдумы о присоединении к России. В США пригрозили новыми санкциями.