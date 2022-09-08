Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 60,55 (+0,05) Инвестиции, 07 сен, 16:17
Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 61,18 (+0,33) Инвестиции, 07 сен, 16:17
После протестов в Ялте вновь задержали фигуранта дела об убийстве Общество, 03:14
Опрос во Франции показал уменьшение поддержки санкций против России Политика, 03:02
Глава администрации Запорожья поддержал идею провести референдум 4 ноября Политика, 02:17
Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину Политика, 02:01
МАГАТЭ заявило о повреждении резервной ЛЭП на ЗАЭС при обстреле Политика, 01:32
СК Крыма потребовал от МВД передать дело об убийстве мужчины в Ялте Общество, 01:14
Власти сообщили об отсутствии пострадавших при взрыве штаба в Мелитополе Политика, 01:14
Левандовски первым в истории Лиги чемпионов сделал хет-трики за три клуба Спорт, 01:01
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Челси» шокировал мир. Американские владельцы пошли по пути Абрамовича Спорт, 00:30
Умер соавтор Стивена Кинга, писатель Питер Страуб Общество, 00:22
Клубный дом в Сочи: от патио до пентхауса с двухуровневой террасой РБК и Reef Residence, 00:16
В Минфине рассказали о валютах для России на замену доллару и евро Экономика, 00:00
Берлускони предложил вместе с Меркель стать посредником по Украине Политика, 07 сен, 23:59
Две передачи Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Ливерпуль» в ЛЧ Спорт, 07 сен, 23:53
Военная операция на Украине ,  

Глава администрации Запорожья поддержал идею провести референдум 4 ноября

Глава запорожской ВГА Балицкий допустил проведение референдума 4 ноября

Референдум о присоединении перешедших под контроль российских сил Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей можно провести 4 ноября, заявил глава запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий в интервью «Известиям».

«Нам чем раньше, тем лучше. Мы всегда приветствуем, и если есть инициатива руководства большого партийного проекта, то мы поддержим эту инициативу и сделаем все в лучшем виде, проведем 4 ноября», — сказал он.

Ранее с подобным предложением выступил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. По его словам, было бы символично и правильно провести референдум о присоединении ДНР, ЛНР и взятых под контроль территорий к России 4 ноября — в День народного единства.

Киев пригрозил тюрьмой за участие в референдумах об объединении с Россией
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Российские военные контролируют Херсонскую область и часть Запорожской области, в том числе города Мелитополь и Энергодар. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что власти хотели бы провести референдум о присоединении к России 11 сентября — в единый день голосования. В Херсонской области выступили за то, чтобы голосование прошло в один день. В Кремле рассчитывают провести референдумы до конца осени, рассказывали источники РБК.

Согласно опросу ИНСОМАР, в Херсонской области за присоединение к России выступают 63% граждан, в Запорожской — 71%. По словам двух источников РБК, настроения в Херсонской и Запорожской областях неоднородны. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко в конце августа заявлял, что в Херсонской и Запорожской областях присоединение к России поддерживают 75–77% человек, а в ДНР и ЛНР — 92%.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Киев выйдет из переговоров, если на перешедших под контроль российских сил территориях проведут референдумы о присоединении к России. В США пригрозили новыми санкциями.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Cмогут ли иностранные туристы спасти экономику Турции
Статьи
Pro
Фото: Marcelo del Pozo / Reuters Вы гражданин РФ, значит — валютный резидент. Что вам можно и чего нельзя
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи
Pro
Гарвардский метод переговоров: как добиться цели и не испортить отношения
Саммари
Pro
Фото: Stephanie Keith / Getty Images Злые и жадные: что с людьми делает недосып
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж
Инструкции
Pro
«Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше
Саммари
Pro
Фото: Matthias Schrader / AP «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере
Статьи

Теги
Запорожская область Референдум 4 ноября
Материалы по теме
Пушилин назвал вопросом времени проведение референдума в ДНР
Политика
Турчак предложил провести референдумы в ДНР и ЛНР 4 ноября
Политика
В Запорожскую область доставили кабины и урны для референдума
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter