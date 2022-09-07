Пушилин назвал вопросом времени проведение референдума в ДНР

Денис Пушилин: проведение референдума в ДНР о присоединении к России — вопрос времени

Денис Пушилин (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

Референдум о включении ДНР в состав России пройдет обязательно, но пока «идет освободительная операция, это вопрос времени», заявил глава республики Денис Пушилин в Telegram.

«Мы всегда были верны курсу в сторону России и знали еще в 2014 году, проводя референдум о государственной самостоятельности Донецкой народной республики, что обязательно, рано или поздно, будет второй — реализующий нашу мечту вернуться домой в Большую Страну», — написал Пушилин. Он добавил, что момент проведения голосования приближается с каждым «отвоеванным» метром.

7 сентября секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что было бы символично и правильно провести референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР и «освобожденных территорий», то есть Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, 4 ноября, в День народного единства. По утверждению Турчака, их жители к этому готовы.





На предложение Турчака уже отреагировали в Херсонской области. Заместитель главы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил ТАСС, что в области солидарны с идеей Турчака и будут готовиться к голосованию 4 ноября, хотя «все думали, что референдум состоится в сентябре».

Источники РБК в Кремле заявили, что Москва рассматривала два варианта по проведению референдумов на новых территориях. Первый предполагал, что голосование состоится в сентябре, второй — в ноябре. Более реалистичным посчитали второй вариант, в качестве даты также назвали 4 ноября. Но собеседники РБК указывали, что окончательное решение будет зависеть «от ситуации на фронтах».

Киев заявлял, что гражданам Украины на неподконтрольных ему территориях республики может грозить тюремный срок до 12 лет за участие в референдумах о присоединении к России.