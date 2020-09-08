МИД вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным

Представитель российского МИДа упомянула также комментарий Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (он проводил исследование анализов российского политика), в котором говорится о секретности доказательств применения боевого яда к Навальному.
«О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой «Шарите», лабораторией бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями», — отметила Захарова, добавив, что все эти сведения становятся достоянием «сливных ресурсов».
Video
Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет с ним посадили в Омске, после чего политика доставили в местную больницу, где он впал в кому. Через два дня Навального доставили в клинику «Шарите» в Берлине. Сторонники оппозиционера утверждали, что его отравили из-за политической деятельности. Российские врачи не обнаружили следов отравляющих веществ в его организме.
2 сентября правительство ФРГ сообщило, что в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Этим веществом, по версии Великобритании, в 2018 году в Солсбери отравили бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Еще до заявления правительства ФРГ российская Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального. МИД и Кремль заявили, что данных от немецкой стороны пока не получали.
В то же время в Институте фармакологии и токсикологии бундесвера в Мюнхене, который нашел следы яда из группы «Новичок» в анализах Навального, заявили, что не могут передавать информацию об исследованиях. Такие данные «могут позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях бундесвера в отношении соответствующих веществ», что в такой «чувствительной сфере» недопустимо по соображениям безопасности и интересов Германии, пояснили там.