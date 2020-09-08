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Отравление Навального ,  
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МИД вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным

В Россию посла ФРГ вызвали, чтобы обсудить заявления Берлина об отравлении Навального. Обвинения в адрес Москвы слишком серьезны, чтобы позволить властям Германии «продолжать хранить все в себе», заявила Мария Захарова
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Российский МИД вызвал посла Германии для обсуждения ситуации с политиком Алексеем Навальным и заявлений властей ФРГ о его отравлении. Об этом в Facebook сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований бундесвера, так и неких «свидетельств», которыми обладает МИД ФРГ. Ждем германского посла на Смоленке», — написала Захарова.

Она добавила, что «пора уже открывать карты», и заявила, что «Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню».

По словам Захаровой, заявления министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о признаках причастности Москвы к отравлению Навального слишком серьезны, «чтобы позволить официальным лицам Германии продолжать хранить все в себе».

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Клиника &laquo;Шарите&raquo;

Представитель российского МИДа упомянула также комментарий Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (он проводил исследование анализов российского политика), в котором говорится о секретности доказательств применения боевого яда к Навальному.

«О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой «Шарите», лабораторией бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями», — отметила Захарова, добавив, что все эти сведения становятся достоянием «сливных ресурсов».

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Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет с ним посадили в Омске, после чего политика доставили в местную больницу, где он впал в кому. Через два дня Навального доставили в клинику «Шарите» в Берлине.  Сторонники оппозиционера утверждали, что его отравили из-за политической деятельности. Российские врачи не обнаружили следов отравляющих веществ в его организме.

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Юлия Навальная

2 сентября правительство ФРГ сообщило, что в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Этим веществом, по версии Великобритании, в 2018 году в Солсбери отравили бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Еще до заявления правительства ФРГ российская Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального. МИД и Кремль заявили, что данных от немецкой стороны пока не получали.

В то же время в Институте фармакологии и токсикологии бундесвера в Мюнхене, который нашел следы яда из группы «Новичок» в анализах Навального, заявили, что не могут передавать информацию об исследованиях. Такие данные «могут позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях бундесвера в отношении соответствующих веществ», что в такой «чувствительной сфере» недопустимо по соображениям безопасности и интересов Германии, пояснили там.

Авторы: Михаил Котляр, Виктория Полякова
Теги: МИД, Германия, Алексей Навальный, Мария Захарова
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