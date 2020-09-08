МИД вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным

В Россию посла ФРГ вызвали, чтобы обсудить заявления Берлина об отравлении Навального. Обвинения в адрес Москвы слишком серьезны, чтобы позволить властям Германии «продолжать хранить все в себе», заявила Мария Захарова

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Российский МИД вызвал посла Германии для обсуждения ситуации с политиком Алексеем Навальным и заявлений властей ФРГ о его отравлении. Об этом в Facebook сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований бундесвера, так и неких «свидетельств», которыми обладает МИД ФРГ. Ждем германского посла на Смоленке», — написала Захарова.

Она добавила, что «пора уже открывать карты», и заявила, что «Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню».

По словам Захаровой, заявления министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о признаках причастности Москвы к отравлению Навального слишком серьезны, «чтобы позволить официальным лицам Германии продолжать хранить все в себе».