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Военная операция на Украине ,  
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Производитель танков Leopard назвал невиданным рост продаж оружия

Сюжет
Военная операция на Украине
У концерна Rheinmetall рекордно растут продажи, ожидается их ежегодный прирост в €2 млрд. Заказы поступают от Запада, продукция в том числе идет на Украину. Россия осуждает военную помощь Киеву
Армин Паппергер
Армин Паппергер (Фото: IMAGO / Sepp Spiegl / Global Look Press)

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall фиксирует рекордный рост продаж своей продукции из-за наращивания Европой оборонного потенциала ввиду конфликта на Украине, заявил главный исполнительный директор концерна Армин Паппергер.

«Мы никогда не видели такого роста», — заявил он (цитата по Bloomberg).

В Rheinmetall ожидают, что ежегодный рост продаж на €2 млрд на фоне «масштабных» инвестиций от европейских покупателей. В 2024 году выручка Rheinmetall вырастет примерно до €10 млрд. На конец июня портфель заказов концерна составил €48,6 млрд, к концу года, как предполагается, он достигнет €70 млрд. Операционная прибыль во втором квартале выросла более чем вдвое, до €270 млн.

Rheinmetall — производитель танков Leopard и Panther, мобильных систем ПВО Oerkilon Skyranger, Searanger, снаряды различных калибров (от 20–35 мм до 120–155 мм) и др.

СNN сообщил о сорванном «российском плане» по убийству главы Rheinmetall
Политика
Армин Паппергер

Rheinmetall не только выполняет заказы для стран, поставляющих военную помощь Украине, но и сотрудничает с самой Украиной. В марте концерн сообщил о планах построить в стране по меньшей мере четыре завода на фоне прогноза о рекордных продажах. В июне в украинском правительстве сообщили о начале работы первого в стране совместного проекта госкомпании «Укроборонпром» и немецкого концерна Rheinmetall — цеха по ремонту и производству бронетехники.

Российская сторона осуждает выделение Украине западной помощи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что новые пакеты поддержки от США не изменят ситуацию на поле боя, динамика там «абсолютно понятна», очередные военные транши приведут «к новым жертвам среди украинцев».

CNN в прошлом месяце сообщил со ссылкой на источники, что американские и немецкие спецслужбы в начале этого года сорвали «план российского правительства» с целью убийства Паппергера. По словам собеседников телеканала, это был лишь один из серии «российских заговоров» по убийству руководителей оборонной промышленности по всей Европе, которые поддерживали военные усилия Украины. Песков заявил, что это сообщение было подано «в стиле очередных фейков».

Bild писал, что в конце апреля в Хермансбурге (Нижняя Саксония) подожгли летний домик Паппергера. К этому могли быть причастны левые экстремисты, отмечало издание.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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