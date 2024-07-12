Кремль назвал фейком статью CNN о плане убийства главы Rheinmetall

Сообщения СМИ о том, что российская сторона готовила покушение на главу Rheinmetall, основаны на анонимных источниках и не содержат аргументации, заявил Песков. Сам Паппергер сказал, что верит данным CNN

Армин Паппергер (Фото: Sepp Spiegl / IMAGO / Global Look Press)

К сообщениям о том, что Россия планировала убийство генерального директора одного из крупнейших европейских производителей оружия Rheinmetall AG Армина Паппергера, нельзя относиться серьезно, они поданы «в стиле очередных фейков». Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нам очень сложно комментировать сообщения разных СМИ, которые не содержат сколь-нибудь серьезной аргументации и основываются на неких анонимных источниках», — сказал он.

Накануне CNN написал, что Германия в этом году сорвала покушение на Паппергера при помощи американской разведки, которая передала Берлину необходимые данные. Телеканал отнес этот случай к серии «российских заговоров» по убийству руководителей оборонной промышленности в Европе, которые поддерживают Украину.

По данным Spiegel, немецкие спецслужбы следили за несколькими гражданами стран бывшего СССР, среди которых был как минимум один россиянин. Источники газеты назвали их «доверенными лицами» российских спецслужб, то есть людьми, которых Москва специально наняла для выполнения миссии. При этом издание отмечало, что для ареста этих людей пока недостаточно оснований.

Паппергер заявил, что верит информации CNN, отметив, что немецкое правительство обеспечивает «высокий уровень безопасности» для его защиты. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не стал комментировать данные о подготовке покушения на главу Rheinmetall.

Rheinmetall — крупнейший военный подрядчик в Германии и оборонно-промышленный партнер Киева среди зарубежных компаний. В июне на Украине заработал цех по ремонту и производству бронетехники, который немецкий концерн открыл вместе с «Укроборонпромом».

Россия осуждает военную помощь Украине и считает страны, поставляющие вооружения Киеву, участниками конфликта.