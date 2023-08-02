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Рим назвал возможное вторжение стран Запада в Нигер «новой колонизацией»

МИД Италии назвал возможное силовое вмешательство Запада в дела Нигера новой колонизацией
Западу нужно добиться восстановления демократии в Нигере, но военное вмешательство исключено, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни. Мятежники обвиняли Францию в подготовке интервенции, Париж это опроверг
Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters
Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters

Глава МИД Италии Антонио Таяни выступил против иностранного вмешательства в дела Нигера, где 26 июля произошел военный переворот, передает Ansa.

«Я думаю, что мы должны добиваться восстановления демократии в Нигере, но любая военная инициатива Запада должна быть исключена, потому что это будет рассматриваться как новая колонизация», — предупредил он. Нигер до 1960 года был французской колонией.

В римском аэропорту Чампино 2 августа приземлился спецрейс, который власти организовали для соотечественников, желающих покинуть Нигер. На борту самолета были 87 человек, большинство из них — граждане Италии и США. Таяни поблагодарил ВВС и вооруженные силы страны, а также посольство Италии в Нигере. Он заявил, что дипмиссия продолжает работу и готова оказать помощь итальянцам, которые остались в западноафриканской стране.

Эвакуировать граждан из Нигера начали и другие страны Евросоюза, в том числе Франция Решение было принято после нападения на французское посольство в Ниамее. У здания дипмиссии 30 июля собрались несколько тысяч демонстрантов, они скандировали антифранцузские лозунги, пытались проникнуть внутрь, сорвали и выбросили табличку со словами «Посольство Франции в Нигере», заменив ее флагами Нигера и России, передавал телеканал BFM. Для их разгона пришлось использовать слезоточивый газ.

На следующий день Национальный совет спасения родины — мятежники, объявившие об отстранении президента Нигера Мохамеда Базума, — обвинил Францию в намерении провести военную операцию с целью освободить главу государства. Глава французского МИДа Катрин Колонна эти обвинения отвергла, но выразила надежду, что Базум вернется к власти.

Действия мятежников осудили не только западные государства, но и Африканский союз. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) потребовало в течение недели освободить Базума и восстановить конституционный порядок в Нигере, допустив силовое вмешательство в ситуацию. После этого входящие в организацию Буркина-Фасо и Мали выпустили совместное заявление о том, что расценят интервенцию в Нигер как объявление войны, и пригрозили выходом из ЭКОВАС. Ранее в этих двух странах также произошли военные перевороты.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Италия Нигер военный переворот вмешательство интервенция Мохамед Базум
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