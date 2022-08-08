Байден заявил об обеспокоенности маневрами Китая у Тайваня

Джо Байден (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Джо Байден заявил, что не тревожится о Тайване, однако обеспокоен действиями Китая в регионе, передает Reuters.

«Я не тревожусь [о Тайване], но я обеспокоен тем, что они [силы КНР] проводят маневры так активно, как и сейчас», — сказал он.

Пекин начал военные морские и воздушные учения со стрельбами в районе Тайваньского пролива 4 августа в качестве ответа на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. КНР считает Тайвань своей территорией и рассматривает посещение острова американским политиком как провокацию, которая нарушает принцип «одного Китая».

По прилете на остров 2 августа Пелоси заявила, что главной целью ее визита является поддержка «яркой и динамичной» демократии Тайваня. Китайский МИД выразил решительный протест и упрекнул США в подрыве суверенитета. 3 августа политик покинула Тайвань.

На время проведения маневров Китай закрыл для полетов шесть зон вокруг Тайваня и выслал уведомления об этом азиатским авиакомпаниям, писал Bloomberg. В Китае говорили, что учения продлятся до конца дня воскресенья, 7 августа. Однако вечером 6 августа Пекин анонсировал еще одни маневры, которые продлятся до 15 августа в южной части Желтого моря.

Тайвань (Китайская Республика) — частично признанное государство в 100 км от побережья КНР. Территория объявила о своем отделении в 1949 году, однако Китай считает ее своей провинцией. У США нет дипломатических отношений с Тайванем, но принятый в 1979 году закон позволяет Вашингтону поставлять туда оружие.