Премьер Венгрии исключил мир на Украине без переговоров России и США
Мир на Украине невозможен без переговоров России и США, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает портал Index.
Орбан прибыл с визитом в Соединенные Штаты.
Он убежден, что стратегия «глобалистских» лидеров ведет к затягиванию военных действий на Украине и снижению шансов на мирное разрешение конфликта, а «без американо-российских переговоров никогда не будет мира на Украине».
«Только сильные лидеры способны восстановить мир <...> нам очень нужны сильные лидеры, способные заключить мирное соглашение, поэтому нам нужна сильная Америка с сильным лидером», — заявил премьер в ходе Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о возможности переговоров с Россией по Украине, в начале марта заявлял, что Вашингтон готов вести диалог с Москвой, после того как та отведет войска и согласится перейти к дипломатическому урегулированию.
После начала российской военной операции на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, в том числе очно. Последняя очная встреча сторон состоялась в конце марта в Стамбуле. Однако в середине мая мирные переговоры были приостановлены. Российская сторона возложила ответственность за их заморозку на Киев.
В середине июля пресс-секретарь российского презилента Дмитрий Песков заявлял, что о возобновлении переговоров по мирному соглашению речи сейчас не идет. Сам Владимир Путин говорил о саботаже диалога со стороны Киева и утверждал, что Москва не отказывается от переговоров. «Те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее будет договариваться», — предупреждал он.
Россия требовала от Украины зафиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны и признать «сложившиеся территориальные реалии, в том числе нынешний статус Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик».
Основными требованиями Киева были прекращение огня и вывод войск, а также предоставление международных гарантий в обмен на нейтральный статус. В середине июля глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что «освобождение наших территорий» и «восстановление нашей территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины» является «окончательной переговорной позицией» Киева.