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В СВР заявили, что Украина начала «распродажу» отраслей экономики Польше

Польша задешево скупает украинское зерно, обрекая предприятия на банкротство и намереваясь приобрести их активы по бросовым ценам, заявили в СВР. Реализации таких планов помогают новые законы Украины, считают в разведке
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Польша планирует установить контроль над наиболее перспективными отраслями экономики Украины, говорится в сообщении пресс-службы Службы внешней разведки России.

По ее данным, прежде всего речь идет о сельскохозяйственном производстве. Как утверждают в СВР, польские компании, используя «непростое положение сельхозпроизводителей», которым негде хранить урожай, «организовали скупку их продукции по заниженным ценам, обрекая в ряде случаев украинские предприятия на бан­кротство».

Затем они планируют скупить активы и земли этих предприятий по «бросовым ценам», продолжили в СВР. «Это можно проиллюстрировать, например, фактами приобретения ячменя нового урожая по $30 за тонну, что почти в пять раз дешевле реальной стоимости этого продукта», — отметили в службе.

Одновременно с этим польская сторона вкладывается в создание транспортной инфраструктуры и прочей логистики, чтобы вывозить украинское продовольствие в Европу и на другие рынки, где цены значительно выше, заявили в СВР.

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В ведомстве считают, что реализации таких планов Варшавы помогают новые законопроекты, принятые на Украине: об особых гарантиях для граждан Польши и закон о приватизации, допускающий продажу украинских промышленных предприятий с 50-процентной скидкой.

«Таким образом, нынешние киевские власти по существу уже приступили к распродаже страны, отдавая приоритет в этом «бизнес-проекте» польским соседям», — заявили в Службе внешней разведки.

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Законопроекты, о которых идет речь, Украина приняла в конце июля. Согласно одному из них, граждане Польши получили особые гарантии. Теперь они могут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев и «пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины». Поляки также получат право на трудоустройство и госрегистрацию как налогоплательщиков, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях и медицинское обслуживание. Помимо этого, они могут рассчитывать на отдельные социальные выплаты.

Этот закон был принят в ответ на аналогичную инициативу, ранее одобренную в Польше. Варшава предоставила особый статус украинцам на фоне наплыва беженцев из страны из-за военных действий.

Второй закон предусматривает возобновление на Украине массовой приватизации госкомпаний, приостановленной в связи с российской спецоперацией. По словам бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, законопроект приняли с правками, которые разрешили приватизацию крупных промышленных предприятий, чего в первой версии не было. «В законе также появляется возможность продавать предприятия с дисконтом в 50%. И ограничивается доступ информации о том, кто является участником аукциона. На фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны», — заявил он в беседе со «Страна.ua».

В Службе внешней разведки ранее не раз обвиняли Польшу в намерении установить контроль над западной частью Украины под лозунгом «защиты от российской агрессии». Варшава эти планы отвергала. «Ложь о предполагаемых планах Польши напасть на Западную Украину повторяется уже несколько лет», — заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. Он считает, что цель такой «информационной операции» — укрепить «недоверие между Украиной и Польшей», подорвать сотрудничество между Украиной и США и представить Запад «в виде агрессивного субъекта по отношению к России, а Польшу — как «поджигателя войны».

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Служба внешней разведки Украина Польша приватизация Военная операция на Украине
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