Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 61,36 (+0,27) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 60,37 (+0,11) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Amnesty International выступила в защиту доклада о преступлениях ВСУ Политика, 15:48
Аверины поддержали отстраненную за паспорт России латвийскую гимнастку Спорт, 15:45
Одного из лидеров «Спартака» унесли на носилках в матче против «Урала» Спорт, 15:45
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 15:28
На Украине начнут приватизацию хлебокомбинатов и спиртовых заводов Бизнес, 15:24
Кадыров заявил, что обсудил с Путиным действия бойцов из Чечни в Донбассе Политика, 15:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:07
Каждая пятая компания в России не заметила кризиса. Как им это удалось Pro, 15:00
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Колосков словами «Путин ни при чем» оценил санкции УЕФА к турецкому клубу Спорт, 14:57
Латвийская гимнастка сообщила о требовании отказаться от паспорта России Спорт, 14:51
МИД назвал популистским требование посла Украины вернуть имущество СССР Политика, 14:44
Эрдоган подтвердил договоренность об оплате российского газа рублями Политика, 14:41
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 14:39
Болгария продолжит выдавать визы россиянам, но увеличит сроки оформления Политика, 14:34
Бизнес ,  
0 

На Украине начнут приватизацию хлебокомбинатов и спиртовых заводов

В конце июля Верховная рада приняла закон о возобновлении приватизации, остановленной из-за спецоперации России. В список на продажу попали более 60 госпредприятий, их продажа запланирована на осень
Фото: Николай Тришин / ТАСС
Фото: Николай Тришин / ТАСС

Массовая приватизация государственных предприятий на Украине начнется с продажи на аукционах хлебокомбинатов и спиртовых заводов, заявила в эфире телеканала «1+1» исполняющая обязанности главы фонда государственного имущества Украины Ольга Батова.

«Сейчас мы считаем важным начать приватизацию, например, комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов, тех объектов, которые могут помочь Украине решить проблему с зерном, с хранением зерна, с переработкой этого зерна», — сказала она.

По ее словам, речь идет об около 200 предприятиях, которые находятся на Западной Украине. Их привлекательность для частных инвесторов связана с тем, что там не ведутся активные боевые действия и есть возможности для релокации, считает Батова.

Продажа государственных предприятий, по ее мнению, будет способствовать созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и улучшению логистики, в том числе при поставках зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «большую приватизацию» на Украине в начале своего президентского срока в 2019 году. На широкомасштабной продаже государственных активов настаивал Международный валютный фонд и называл это условием для продолжения оказания финансовой помощи Киеву.

Программа приватизации была приостановлена Верховной радой после начала спецоперации России. В конце июля украинский парламент возобновил ее, новый этап продажи государственных предприятий планируют начать 1 сентября.

Правительство Украины составило список из 420 госпредприятий, которые будут приватизированы или ликвидированы. На продажу изначально планировали выставить 66 компаний, среди них — крупнейший производитель спирта и спиртосодержащей продукции «Укрспирт», Завод порошковой металлургии в Киевской области, а также «Государственная инвестиционная компания».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Большинство продавцов подняли цены на маркетплейсах. В чем их ошибки
Статьи
Pro
Фото: McDonald's Бургер и бег: как глава McDonald's заботится о здоровье
Статьи
Pro
Сделай красиво: как менеджеры мешают работе бестолковой постановкой задач
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Удаленка — это «новые печеньки» для офисных сотрудников
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать
Инструкции

Общую стоимость работающих предприятий в списке на приватизацию в Министерстве экономики оценили в 2,9 млрд гривен (около 4,7 млрд руб.). Как поясняла в статье для издания «Экономическая правда» вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко, в государственной собственности должно остаться не более 100 предприятий, которые будут подчиняться напрямую правительству. 

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
приватизация Украина госимущество хлебокомбинат
Материалы по теме
МИД назвал популистским требование посла Украины вернуть имущество СССР
Политика
Клишас назвал Украину небезопасной для транзита российского газа
Политика
«Нафтогаз» попросит отсрочку у держателей еврооблигаций
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter