На Украине начнут приватизацию хлебокомбинатов и спиртовых заводов

В конце июля Верховная рада приняла закон о возобновлении приватизации, остановленной из-за спецоперации России. В список на продажу попали более 60 госпредприятий, их продажа запланирована на осень

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Массовая приватизация государственных предприятий на Украине начнется с продажи на аукционах хлебокомбинатов и спиртовых заводов, заявила в эфире телеканала «1+1» исполняющая обязанности главы фонда государственного имущества Украины Ольга Батова.

«Сейчас мы считаем важным начать приватизацию, например, комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов, тех объектов, которые могут помочь Украине решить проблему с зерном, с хранением зерна, с переработкой этого зерна», — сказала она.

По ее словам, речь идет об около 200 предприятиях, которые находятся на Западной Украине. Их привлекательность для частных инвесторов связана с тем, что там не ведутся активные боевые действия и есть возможности для релокации, считает Батова.

Продажа государственных предприятий, по ее мнению, будет способствовать созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и улучшению логистики, в том числе при поставках зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «большую приватизацию» на Украине в начале своего президентского срока в 2019 году. На широкомасштабной продаже государственных активов настаивал Международный валютный фонд и называл это условием для продолжения оказания финансовой помощи Киеву.

Программа приватизации была приостановлена Верховной радой после начала спецоперации России. В конце июля украинский парламент возобновил ее, новый этап продажи государственных предприятий планируют начать 1 сентября.

Правительство Украины составило список из 420 госпредприятий, которые будут приватизированы или ликвидированы. На продажу изначально планировали выставить 66 компаний, среди них — крупнейший производитель спирта и спиртосодержащей продукции «Укрспирт», Завод порошковой металлургии в Киевской области, а также «Государственная инвестиционная компания».

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Общую стоимость работающих предприятий в списке на приватизацию в Министерстве экономики оценили в 2,9 млрд гривен (около 4,7 млрд руб.). Как поясняла в статье для издания «Экономическая правда» вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко, в государственной собственности должно остаться не более 100 предприятий, которые будут подчиняться напрямую правительству.