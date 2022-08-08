В Японии решили сохранить доли в «Сахалине-1» после указа Путина

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 61,36 (+0,27) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 60,37 (+0,11) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Самые важные налоговые поправки, которые появятся уже осенью 2022 года Pro, 08:59
Как бизнесу реагировать на внешний кризис: четыре действия РБК и Банк Точка, 08:52
Что привело к Великой рецессии и возможно ли повторение мирового кризиса Pro, 08:37
В сенате США вновь призвали Байдена признать Россию спонсором терроризма Политика, 08:35
Касаткина впервые с 2019 года вернулась в топ-10 мирового рейтинга Спорт, 08:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:30
Полетят высаживаться: зачем Южная Корея отправила спутник к Луне Технологии и медиа, 08:30
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 08:26
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Приамурье ввели режим ЧС из-за паводка Общество, 08:23
Два судна с соей и кукурузой вышли из Южного и Черноморска Политика, 08:21
Брат Хабиба и глухой боец. Кто из россиян претендует на чемпионство в UFC Спорт, 08:00
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 07:58
В Японии решили сохранить доли в «Сахалине-1» после указа Путина Политика, 07:57
Гладков продлил желтый уровень опасности в Белгородской области Политика, 07:50
Война санкций ,  
0 

В Японии решили сохранить доли в «Сахалине-1» после указа Путина

Япония не выйдет из проекта «Сахалин-1» из-за его ценности для страны, заверил министр Коити Хагиуда. Ранее проект покинул оператор ExxonMobil, к июлю добыча нефти на проекте сократилась в 22 раза
Фото: Александр Семенов / ТАСС
Фото: Александр Семенов / ТАСС

Политика Японии в отношении нефтегазового проекта «Сахалин-1» останется неизменной, Токио сохранит долю в нем, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, передает Nikkei.

«Для Японии, которая зависит от Ближнего Востока примерно на 90% импорта сырой нефти, это ценный источник закупок за пределами Ближнего Востока», — сказал он.

Так он прокомментировал указ российского президента Владимира Путина, который тот подписал в начале августа. Согласно документу, до конца этого года запрещаются сделки с долями в стратегических компаниях России для держателей из «недружественных государств» (в него включены Украина, Япония, страны Евросоюза, Микронезия, и другие).

Такое решение, говорилось в указе, принято в связи с защитой национальных интересов и из-за противоречащих международному праву действий США и присоединившихся к ним стран, которые ввели санкции против россиян.

В Японии попросили Mitsui и Mitsubishi сохранить участие в «Сахалине-2»
Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В проекте «Сахалин-1» участвуют американская ExxonMobil (30%, она же была до последнего времени оператором проекта), японская SODECO (30%), индийская ONGC (20%) и «Роснефть» (20%).

В начале марта ExxonMobil сообщила о намерении покинуть «Сахалин-1». В отчете за первый квартал этого года компания оценила убытки от выхода из проекта в $3,4 млрд, а также отметила снижение своих доказанных запасов на 150 млн барр. нефтяного эквивалента (около 1% всех запасов ExxonMobil).

Читайте на РБК Pro
Pro
Взять 15 млрд руб. и ничего не вернуть: топ-5 личных банкротств в России
Кейсы
Pro
Фото: Uriel Sinai / Getty Images Синдром самозванца и FOMO: синдромы, усиливающиеся в период кризиса
Инструкции
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе
Статьи
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images «После 50/45/35 лет карьеры быть не может»: чего боятся топ-менеджеры
Статьи
Pro
Фото: McDonald's Бургер и бег: как глава McDonald's заботится о здоровье
Статьи
Pro
Фото: Andrea Leon / Unsplash Вкусное лекарство и способ похудеть: разбираем правду и мифы о специях
Статьи
Pro
SEO vs «Яндекс.Директ»: что лучше выбрать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как компании урезают расходы на зарплаты: четыре сценария
Статьи

К началу июля добыча нефти на «Сахалин-1» сократилась в 22 раза — с 220 тыс. до 10 тыс. барр. ежесуточно, оценил полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев. По его словам, причиной стали санкции против России. Сахалинская область недополучит в следующем году 38 млрд руб., это 26% от доходов за 2022 год, добавил он.

Новый оператор «Сахалина-2» зарегистрировался в Южно-Сахалинске
Бизнес
Вид на Южно-Сахалинск

Ранее в Японии заверили, что также сохранятся и доли в «Сахалине-2». Премьер-министр Фумио Кисида при этом отметил, что Токио будет постепенно сокращать импорт топлива из России. «Мы предпримем шаги по поэтапному отказу от импорта таким образом, чтобы свести к минимуму неблагоприятное воздействие на жизнь людей и деловую активность», — рассказал он. По словам премьера, позицию по сохранению Японией статуса-кво в этом вопросе поняли власти США.


 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
«Сахалин-1» Япония СПГ
Материалы по теме
Новый оператор «Сахалина-2» получил название «Сахалинская энергия»
Бизнес
Япония уведомила США о планах сохранить доли в проекте «Сахалин-2»
Политика
Япония изучит указ Путина о компании-операторе «Сахалина-2»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter