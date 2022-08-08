В Японии решили сохранить доли в «Сахалине-1» после указа Путина

Япония не выйдет из проекта «Сахалин-1» из-за его ценности для страны, заверил министр Коити Хагиуда. Ранее проект покинул оператор ExxonMobil, к июлю добыча нефти на проекте сократилась в 22 раза

Фото: Александр Семенов / ТАСС

Политика Японии в отношении нефтегазового проекта «Сахалин-1» останется неизменной, Токио сохранит долю в нем, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, передает Nikkei.

«Для Японии, которая зависит от Ближнего Востока примерно на 90% импорта сырой нефти, это ценный источник закупок за пределами Ближнего Востока», — сказал он.

Так он прокомментировал указ российского президента Владимира Путина, который тот подписал в начале августа. Согласно документу, до конца этого года запрещаются сделки с долями в стратегических компаниях России для держателей из «недружественных государств» (в него включены Украина, Япония, страны Евросоюза, Микронезия, и другие).

Такое решение, говорилось в указе, принято в связи с защитой национальных интересов и из-за противоречащих международному праву действий США и присоединившихся к ним стран, которые ввели санкции против россиян.

В проекте «Сахалин-1» участвуют американская ExxonMobil (30%, она же была до последнего времени оператором проекта), японская SODECO (30%), индийская ONGC (20%) и «Роснефть» (20%).

В начале марта ExxonMobil сообщила о намерении покинуть «Сахалин-1». В отчете за первый квартал этого года компания оценила убытки от выхода из проекта в $3,4 млрд, а также отметила снижение своих доказанных запасов на 150 млн барр. нефтяного эквивалента (около 1% всех запасов ExxonMobil).

Читайте на РБК Pro Pro Взять 15 млрд руб. и ничего не вернуть: топ-5 личных банкротств в России Взять 15 млрд руб. и ничего не вернуть: топ-5 личных банкротств в России Кейсы Pro Синдром самозванца и FOMO: синдромы, усиливающиеся в период кризиса Синдром самозванца и FOMO: синдромы, усиливающиеся в период кризиса Инструкции Pro «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе Статьи Pro «После 50/45/35 лет карьеры быть не может»: чего боятся топ-менеджеры «После 50/45/35 лет карьеры быть не может»: чего боятся топ-менеджеры Статьи Pro Бургер и бег: как глава McDonald's заботится о здоровье Бургер и бег: как глава McDonald's заботится о здоровье Статьи Pro Вкусное лекарство и способ похудеть: разбираем правду и мифы о специях Вкусное лекарство и способ похудеть: разбираем правду и мифы о специях Статьи Pro SEO vs «Яндекс.Директ»: что лучше выбрать SEO vs «Яндекс.Директ»: что лучше выбрать Статьи Pro Как компании урезают расходы на зарплаты: четыре сценария Как компании урезают расходы на зарплаты: четыре сценария Статьи

К началу июля добыча нефти на «Сахалин-1» сократилась в 22 раза — с 220 тыс. до 10 тыс. барр. ежесуточно, оценил полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев. По его словам, причиной стали санкции против России. Сахалинская область недополучит в следующем году 38 млрд руб., это 26% от доходов за 2022 год, добавил он.

Ранее в Японии заверили, что также сохранятся и доли в «Сахалине-2». Премьер-министр Фумио Кисида при этом отметил, что Токио будет постепенно сокращать импорт топлива из России. «Мы предпримем шаги по поэтапному отказу от импорта таким образом, чтобы свести к минимуму неблагоприятное воздействие на жизнь людей и деловую активность», — рассказал он. По словам премьера, позицию по сохранению Японией статуса-кво в этом вопросе поняли власти США.