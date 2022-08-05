В Японии попросили Mitsui и Mitsubishi сохранить участие в «Сахалине-2»

Правительство Японии попросило компании Mitsui и Mitsubishi, у которых есть доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», сохранить свое участие и в новом операторе «Сахалинская энергия». Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда, его слова приводит Reuters.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о передаче всех прав и обязанностей оператора проекта по производству сжиженного газа «Сахалин-2» — компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», зарегистрированной на Бермудских островах, — созданной правительством компании. Имущество «Сахалин Энерджи» передается государству, новый оператор получит право безвозмездного пользования.

Акционерами «Сахалин Энерджи» являлись «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), а также Mitsui & Co (12,5%) и Mitsubishi (10%).

Материал дополняется







