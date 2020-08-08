Советники Трампа сообщили о страхе развязывания войны президентом

По данным CNN, из-за непредсказуемости американского лидера его советники не хотели давать ему военные рекомендации: они опасались, что Трамп может втянуть США в реальную войну с КНДР или Ираном

Советники американского президента Дональда Трампа опасались давать ему военные советы из-за страха, что глава Белого дома может развязать войну. Об этом говорится в книге журналиста и обозревателя по нацбезопасности CNN Джима Скиутто.

В книге «Теория сумасшедшего: Трамп покоряет мир», которая должна выйти 11 августа Скиутто ссылается на нескольких бывших сотрудников администрации Трампа. По их словам, из-за обострений отношений США с Северной Кореей и Ираном они опасались, что Трамп втянет страну в войну.

Бывший спецпредставитель президента по делам КНДР Джозеф Юн рассказал, что раньше в Белом доме считали северокорейского лидера Ким Чен Ына непредсказуемым. Однако в 2017 году между ним и Трампом произошла словесная перепалка, в ходе которой американский президент назвал Ким Чен Ына «маленьким человеком-ракетой», а тот обозвал Трампа придурком.

Советники Трампа всерьез боялись, что из-за этого глава государств начнет реальные военные действия против Пхеньяна, поэтому Пентагон не решился предоставить ему «широкий спектр военных возможностей». «Теперь у нас непредсказуемым стал Трамп», — сообщил Юн.