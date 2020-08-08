Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Советники Трампа сообщили о страхе развязывания войны президентом Политика, 16:42 Генпрокурор Белоруссии предупредил об ответственности за незаконные акции Политика, 16:36 Гендиректор «Локомотива» ответил оскорбившему ему болельщику Спорт, 16:32 Футболист ЦСКА стал автором первого гола нового сезона РПЛ Спорт, 16:31 Движение затруднено: как автопроизводители борются со снижением спроса РБК и Сбербанк, 16:23 В Волгоградской области загорелся завод по производству сэндвич-панелей Общество, 16:06 Возвращение драконов и замедление жизни: дайджест футурологии № 17 Футурология, 16:00  В Большом и Мариинском театрах артистов отправили на карантин Общество, 15:58 Канделаки, Минаев и Летучая приняли участие в съезде партии «Новые люди» Политика, 15:53 Захарова сочла задержание россиян под Минском провокацией третьей страны Политика, 15:47 Семин заявил об отказе «Локомотива» пригласить его на вручение медалей Спорт, 15:46 МИД объявил о правилах въезда в Египет во время пандемии Общество, 15:41 Совладелица June & July: как успевать жить, работать и воспитывать Стиль, 15:39 «Ювентус» отправил тренера в отставку после вылета из Лиги чемпионов Спорт, 15:33
Политика ,  
0 

Советники Трампа сообщили о страхе развязывания войны президентом

По данным CNN, из-за непредсказуемости американского лидера его советники не хотели давать ему военные рекомендации: они опасались, что Трамп может втянуть США в реальную войну с КНДР или Ираном

Советники американского президента Дональда Трампа опасались давать ему военные советы из-за страха, что глава Белого дома может развязать войну. Об этом говорится в книге журналиста и обозревателя по нацбезопасности CNN Джима Скиутто.

В книге «Теория сумасшедшего: Трамп покоряет мир», которая должна выйти 11 августа Скиутто ссылается на нескольких бывших сотрудников администрации Трампа. По их словам, из-за обострений отношений США с Северной Кореей и Ираном они опасались, что Трамп втянет страну в войну.

Бывший спецпредставитель президента по делам КНДР Джозеф Юн рассказал, что раньше в Белом доме считали северокорейского лидера Ким Чен Ына непредсказуемым. Однако в 2017 году между ним и Трампом произошла словесная перепалка, в ходе которой американский президент назвал Ким Чен Ына «маленьким человеком-ракетой», а тот обозвал Трампа придурком.

КНДР отказалась вести переговоры с США
Политика
Вид Пхеньяна

Советники Трампа всерьез боялись, что из-за этого глава государств начнет реальные военные действия против Пхеньяна, поэтому Пентагон не решился предоставить ему «широкий спектр военных возможностей». «Теперь у нас непредсказуемым стал Трамп», — сообщил Юн.

В 2019 году, когда администрация президента рассматривала варианты реагирования на действия Ирана в Персидском заливе, советники Трампа сообщали своим партнерам на Ближнем Востоке, а также Тегерану, что не могут предугадать дальнейшие действия американского президента.

Мик Малрой, до 2019 года занимавший должность помощника министра обороны по Ближнему Востоку, рассказывал, что Трамп мог принять решение, которое привело бы к эскалации конфликта в регионе. «Поэтому мы передали Ирану, что даже советники президента не знают, к чему приведет, к примеру, нападение Тегерана на другой нефтяной объект».

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как основатель Nike ведет конкурентную борьбу РБК Pro: как варенье довело семью фермеров до списка S&P 500 РБК Pro: жизнь и смерть компаний. Видео из цикла с Ицхаком Адизесом Так себе впечатления: как коронакризис заставит миллениалов повзрослеть

США ввели новые санкции против военных программ Ирана
Политика
Майк Помпео

По информации высокопоставленных чиновников из администрации Трампа, на протяжении долгого времени им приходилось сдерживать некоторые порывы главы государства. В качестве примера приводится ситуация в 2018 году, когда в «зеленой зоне» Багдада несколько минометных снарядов упали недалеко от посольства США, не причинив ему вреда.

«Сотрудники Пентагона были удивлены, когда после этого им позвонили из Совета национальной безопасности и потребовали варианты военных действий, которые президент мог бы применить против Ирана», — приводятся в статье слова чиновника.

Трамп продлил санкции против КНДР
Политика
Фото: Stefani Reynolds / Consolidated News Photos / Global Look Press

В середине июня Дональд Трамп на год продлил действующие с 2008 года санкции против Северной Кореи из-за ее из-за ядерной программы, которые предполагают экономические ограничения. В Пхеньяне после этого сообщили, что не намерены «садиться за стол переговоров» с Вашингтоном.

В 2018 году лидеры двух стран впервые встретились на саммите в Сингапуре. Тогда Трамп и Ким Чен Ын договорились о начале денуклеаризации Северной Кореи. США в ответ обещали снять санкции против КНДР, однако в 2019 году вновь продлили их, а затем и расширили.

В январе 2020 года Ким Чен Ын заявил, что если Америка не откажется от своих враждебных намерений, его страна выберет «другой путь» развития и вернется к разработке стратегического ядерного вооружения.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Дональд Трамп, США, война
Материалы по теме
КНДР отказалась вести переговоры с США
Политика
Трамп продлил санкции против КНДР
Политика
США ввели новые санкции против военных программ Ирана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter