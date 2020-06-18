Трамп продлил санкции против КНДР

Санкции в отношении КНДР действуют с 2008 года. В первую очередь они предполагают экономические ограничения, такие как блокировка счетов и транзакций из страны

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США продлили санкции против Северной Кореи. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Дональд Трамп, документ опубликован на сайте Белого дома.

«Существование и угроза распространения расщепляющихся веществ, пригодных для использования в оружии, на Корейском полуострове, а также действия и политика властей Северной Кореи по-прежнему представляют собой исключительную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. По этой причине <...> я продлеваю на год режим национального чрезвычайного положения в отношении Северной Кореи», — говорится в документе.

США неоднократно продлевали санкции против КНДР. Они в первую очередь предполагают экономические ограничения, такие как блокировка счетов и транзакций из страны. В прошлый раз их продлили до 26 июня.

Переговоры между США и КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова начались в 2018 году. Тогда в июне в Сингапуре состоялся первый в истории саммит с участием Трампа и Ким Чен Ына. На нем лидеры стран договорились о денуклеаризации Северной Кореи, а Вашингтон со своей стороны гарантировал ей в обмен безопасность и отмену санкций. Однако в июне 2019 года США вновь продлили санкции против КНДР, а в августе того же года еще и расширили, добавив в список два физических лица и три компании.