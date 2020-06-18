Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 69,48 (-0,27) Quote, 17 июн, 14:56
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 78,38 (-0,66) Quote, 17 июн, 14:56
Трамп продлил санкции против КНДР Политика, 00:42 «Наполи» победил «Ювентус» и в шестой раз в истории завоевал Кубок Италии Спорт, 00:27 В Москве умерли еще 49 заразившихся коронавирусом Общество, 00:23 Попова назвала долю бессимптомных носителей COVID-19 в России Общество, 00:19 Суд объяснил разные сроки ареста для имитировавших секс в «Яме» в Москве Общество, 00:06 Deutsche Bank оценил вероятность мировой войны или глобального катаклизма Экономика, 00:00 США представили стратегию обороны в космосе с учетом «российской угрозы» Политика, 17 июн, 23:58 Что покупают зумеры без участия родителей Совместный проект, 17 июн, 23:55 Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы Общество, 17 июн, 23:52 В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля Общество, 17 июн, 23:50 QIWI продала карту рассрочки «Совесть» Совкомбанку Финансы, 17 июн, 23:34 Попова сочла возможным возобновление очной работы школ с 1 сентября Общество, 17 июн, 23:06 Соперник Лукашенко сообщил о блокировке своего избирательного счета Политика, 17 июн, 23:02 Bloomberg узнал о карантине 80 ветеранов для подготовки к параду в Москве Общество, 17 июн, 23:01
Политика ,  
0 

Трамп продлил санкции против КНДР

Санкции в отношении КНДР действуют с 2008 года. В первую очередь они предполагают экономические ограничения, такие как блокировка счетов и транзакций из страны
Фото: Stefani Reynolds / Consolidated News Photos / Global Look Press
Фото: Stefani Reynolds / Consolidated News Photos / Global Look Press

США продлили санкции против Северной Кореи. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Дональд Трамп, документ опубликован на сайте Белого дома.

«Существование и угроза распространения расщепляющихся веществ, пригодных для использования в оружии, на Корейском полуострове, а также действия и политика властей Северной Кореи по-прежнему представляют собой исключительную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. По этой причине <...> я продлеваю на год режим национального чрезвычайного положения в отношении Северной Кореи», — говорится в документе.

США неоднократно продлевали санкции против КНДР. Они в первую очередь предполагают экономические ограничения, такие как блокировка счетов и транзакций из страны. В прошлый раз их продлили до 26 июня.

КНДР подтвердила испытания новых тактических ракет
Политика
Фото: Ahn Young-joon / AP

Переговоры между США и КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова начались в 2018 году. Тогда в июне в Сингапуре состоялся первый в истории саммит с участием Трампа и Ким Чен Ына. На нем лидеры стран договорились о денуклеаризации Северной Кореи, а Вашингтон со своей стороны гарантировал ей в обмен безопасность и отмену санкций. Однако в июне 2019 года США вновь продлили санкции против КНДР, а в августе того же года еще и расширили, добавив в список два физических лица и три компании.

В начале 2020 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР покажет «новое стратегическое оружие». По его словам, если Вашингтон не откажется от своей враждебной политики в отношении КНДР, Пхеньян выберет «другой путь» и продолжит разработку стратегического оружия.

21 января Северная Корея отказалась соблюдать запрет на ядерные испытания, объяснив это тем, что власти США подвергают страну воздействию «жесточайших и негуманных санкций». «Мы не видим оснований, чтобы и далее быть связанными в одностороннем порядке обязательствами, которые другая сторона не выполняет», — заявил советник постоянного представительства КНДР при отделении ООН в Женеве Чжу Ён Чхоль.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Дональд Трамп, санкции, КНДР
Материалы по теме
Южная Корея отказались терпеть «неразумное поведение» КНДР
Политика
КНДР взорвала совместный с Южной Кореей узел связи
Политика
КНДР заявила о достижении «точки отчаяния» в годовщину саммита с Трампом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter