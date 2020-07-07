КНДР отказалась вести переговоры с США

Пхеньян не намерен вести переговоры с Вашингтоном. Об этом заявил глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Недвусмысленно заявляем вновь, что мы не намерены встречаться за одним столом с США», — говорится в сообщении представителя МИД.

Квон Чжон Гын отметил, что северокорейский МИД ранее «четко обозначил свою позицию» относительно «несвоевременных» слухов о саммите КНДР-США.

Представитель северокорейского МИДа адресовал свое заявление Южной Корее, откуда «все время доносятся громкие голоса, заявляющие о неизменности своих усилий в посредничестве при переговорах КНДР и США». Он добавил, что подобные действия негативно сказываются на межкорейских отношениях.