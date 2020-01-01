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Политика ,  
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Глава КНДР пообещал продемонстрировать «новое стратегическое оружие»
Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян продолжит разработку стратегического оружия, если Вашингтон не откажется от своей враждебной политики в отношении КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын (Фото: KCNA / EPA)

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе пленарного заседания ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил, что Северная Корея в ближайшем будущем продемонстрирует «новое стратегическое оружие». Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). 

По его словам, КНДР приостановила запуски межконтинентальных баллистических ракет ради установления доверия с США, а дальнейшее ядерное сдерживание со стороны Пхеньяна будет зависеть только от позиции Вашингтона.

«В своем заявлении он [Ким Чен Ын] подтвердил, что мир станет свидетелем нового стратегического оружия, которым КНДР будет обладать в ближайшем будущем», — говорится в сообщении ЦТАК.  

Северная Корея также пригрозила пойти «другим путем» в случае, если власти Вашингтона не согласятся на уступки в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова. Ким Чен Ын добавил, что не даст Соединенным Штатам воспользоваться диалогом с Пхеньяном в своих целях. По словам северокорейского лидера, если США не откажутся от своей враждебной политики в отношении КНДР, «денуклеаризации не будет никогда».   

Госсекретарь США Майк Помпео в ответ на заявление Ким Чен Ына о разработке нового стратегического оружия в рамках ядерной программы выразил надежду на то, что власти Северной Кореи в итоге «выберут мир». «Мы надеемся, что лидер КНДР пойдет другим путем и примет правильное решение — выбрать мир и процветание вместо конфликта и войны», — сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News (цитата по Reuters).  

Ранее Ким Чен Ын заявлял, что Северной Корее необходимо принять «активные и наступательные меры» для последовательного обеспечения суверенитета и безопасности. В начале декабря сообщалось, что Пхеньян провел «очень важное испытание» на космодроме Sohae, что окажет ключевое влияние на стратегическое положение Кореи. Тогда же представить КНДР в ООН Ким Сонг заявил, что денуклеаризация Корейского полустрова больше не является предметом переговоров с Вашингтоном.   

В декабре Северная Корея обвинила власти США в намеренном затягивании переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова в преддверии президентских выборов в 2020 году. По мнению Пхеньяна, диалог, к которому так стремятся Соединенные Штаты, является «уловкой, позволяющей сэкономить время» ради внутренней политической повестки, связанной с переизбранием Дональда Трампа. «Сейчас очередь за США, и только от них в полной мере зависит, какой рождественский подарок они хотят получить», — заявлял замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сонг (цитата по Reuters).

Президент США Дональд Трамп в ответ на угрозы Северной Кореи об испытаниях ядерного оружия заявил, что Соединенные Штаты могут справиться с «любым рождественским сюрпризом». «Может, он [лидер КНДР Ким Чен Ын] пришлет мне в качестве подарка красивую вазу вместо ракетного испытания», — отметил американский лидер. Ранее Трамп сообщил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не станет действовать враждебно в отношении США, так как «слишком умен» и прекрасно понимает, что может «потерять всё на самом деле». 

Соединенные Штаты и Северная Корея начали переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова в 2018 году. В июне в Сингапуре состоялся первый в истории саммит с участием Трампа и Ким Чен Ына, на котором стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона.  

Автор: Кристина Астафурова
Теги: КНДР, Ким Чен Ын, США
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