Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 73,36 (+1,13) Инвестиции, 30 июл, 13:18
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 86,25 (+1,34) Инвестиции, 30 июл, 13:18
В Дагестане задержали главу района по подозрению в мошенничестве Общество, 04:07 Apple сообщила о переносе сроков презентации новых iPhone Технологии и медиа, 03:56 PayPal прекратил денежные переводы внутри России Бизнес, 03:32 Звезда сериала «Во все тяжкие» излечился от коронавирусной инфекции Общество, 02:56 США ввели новые санкции против военных программ Ирана Политика, 02:46 Пилот Формулы-1 пропустит Гран-при Великобритании из-за коронавируса Спорт, 02:13 В Гидрометцентре назвали регионы с повышенной температурой в августе Общество, 01:32 Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США Политика, 01:31 Иран согласился на выплату компенсаций за сбитый украинский Boeing Общество, 01:30 Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации пациентов после COVID-19 Общество, 00:58 На Байконуре со второго раза запустили ракету «Протон-М» со спутниками Технологии и медиа, 00:40 Посол сообщил о разрешении на работу у задержанных в Белоруссии россиян Политика, 00:38 В Ростуризме отвели одну неделю на продажи туров по стране с кэшбеком Общество, 00:18 Правозащитники насчитали 63 тыс. человек на акции в поддержку Тихановской Политика, 30 июл, 23:37
Антииранские санкции США ,  
0 

США ввели новые санкции против военных программ Ирана

В список запрещенной для поставок Ирану продукции попали сплавы алюминия, меди и некоторые разновидности стали. «Те, кто сознательно передает эти материалы Ирану, теперь подпадают под действие санкций», — сказал глава Госдепа
Майк Помпео
Майк Помпео (Фото: Ashley Landis / AP)

США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

«Сегодня Госдеп выделил 22 наименования материалов, используемых в связи с ядерной, военной и баллистической программами. Те, кто сознательно передает эти материалы Ирану, теперь подпадают под действие санкций в соответствии со статьей 1245 закона (США) Об иранской свободе и противодействии распространению», — заявил он.

США ввели санкции против сотни судов и компаний из Ирана
Политика
Фото: Ernesto Vargas / AP

В список запрещенной для поставок Ирану продукции попали материалы и металлы, среди которых несколько сплавов алюминия, некоторые разновидности стали, включая нержавеющую, а также алюминиевая пудра и сплавы меди.

Как отметил Помпео, ядерная, баллистическая и военная программы Ирана представляют «серьезную угрозу международному миру и безопасности». Он отметил, что запрещены поставки материалов для строительной отрасли Ирана, так как Корпус стражей исламской революции (КСИР) «контролирует строительный сектор» в стране.

Глава Госдепа напомнил, что «строительная компания КСИР и многие ее дочерние предприятия» остаются под действием санкций ООН, так как они были напрямую причастны к строительству объекта по обогащению урана в Фордо. «Вследствие этого <...> передача определенных материалов, в том числе графита, сырья или полуфабрикатов металлов, в Иран или из него для использования в рамках строительного сектора Ирана остается под санкциями», — заключил Помпео.

В США допустили военный сценарий сдерживания Ирана
Политика

В начале июня госсекретарь США заявил, что иранские власти продолжают «искать доступ к важным элементам получения ядерного оружия», несмотря на обратные утверждения. В связи с этим Вашингтон ввел санкции против сотни судов и компаний из Ирана.

Ограничительные меры коснулись нефтеналивных танкеров под флагом Ирана и транспортных компаний, которые связаны с перевозкой энергоресурсов. В частности, речь шла об иранской государственной судоходной компании Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) и ее дочернем предприятии E-Sail Shipping Company Ltd (E-Sail), которое базируется в Шанхае.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Майк Помпео, Госдеп США, санкции, Иран
Материалы по теме
Лавров выразил уверенность в сохранении ядерной сделки по Ирану
Политика
Трамп продлил эмбарго на поставки иранской нефти
Политика
США отменят исключения по санкциям для ядерных проектов в Иране
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter