США ввели новые санкции против военных программ Ирана

В список запрещенной для поставок Ирану продукции попали сплавы алюминия, меди и некоторые разновидности стали. «Те, кто сознательно передает эти материалы Ирану, теперь подпадают под действие санкций», — сказал глава Госдепа

Майк Помпео (Фото: Ashley Landis / AP)

США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

«Сегодня Госдеп выделил 22 наименования материалов, используемых в связи с ядерной, военной и баллистической программами. Те, кто сознательно передает эти материалы Ирану, теперь подпадают под действие санкций в соответствии со статьей 1245 закона (США) Об иранской свободе и противодействии распространению», — заявил он.

В список запрещенной для поставок Ирану продукции попали материалы и металлы, среди которых несколько сплавов алюминия, некоторые разновидности стали, включая нержавеющую, а также алюминиевая пудра и сплавы меди.

Как отметил Помпео, ядерная, баллистическая и военная программы Ирана представляют «серьезную угрозу международному миру и безопасности». Он отметил, что запрещены поставки материалов для строительной отрасли Ирана, так как Корпус стражей исламской революции (КСИР) «контролирует строительный сектор» в стране.