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Политика ,  
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Швеция назвала Россию главной угрозой

Швеция назвала Россию главной угрозой в новой стратегии нацбезопасности
Россия в стратегии нацбезопасности названа главной угрозой для Швеции. В том же контексте упомянут Китай: в документе отмечается стремление Пекина сделать страну лидером в области новых технологий
Пол Йонсон
Пол Йонсон (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Правительство Швеции представило новую стратегию национальной безопасности, из документа следует, что наибольшую угрозу для страны сейчас представляет Россия, передает SVT.

«Россия представляет собой самую большую и серьезную угрозу нашей национальной безопасности», — заявил министр обороны страны Пол Йонсон на пресс-конференции, представляя обновленный документ.

Другой угрозой в новой стратегии нацбезопасности Швеции назван Китай. В документе указано, что Пекин стремится сделать страну мировым лидером в области новых технологий.

«У Китая есть амбиции, среди прочего, развивать кибервозможности, которые будут иметь последствия для нашей безопасности и конкурентоспособности», — отметил Йонсон.

Также министр обратил внимание на усиление сотрудничества Москвы и Пекина в военной сфере.

В Китае назвали угрозой нацбезопасности поднятие шторок на иллюминаторах
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Фото:Xiao Yijiu / XinHua / Global Look Press

В стратегии также перечислены три направления в области нацбезопасности, которые Швеция считает приоритетными. Это внутренняя и внешняя безопасность, а также укрепление устойчивости и конкурентоспособности государства.

Швеция представила обновленную стратегию нацбезопасности в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9–11 июля. Газета The Wall Street Journal писала, что Китай также попал в «список угроз» альянса. По словам дипломатов стран — членов блока, в итоговом коммюнике НАТО осудит Китай за поддержку России в контексте конфликта на Украине.

Власти России и Китая не раз отвергали заявления о том, что Пекин оказывает Москве военную поддержку или поставляет ей оружие.

Россия также была названа «острой угрозой» в Национальной стратегии обороны США, которую Пентагон представил в 2022 году (документ выпускается раз в четыре года). Так же поступили Германия и парламент Чехии. «Главной угрозой безопасности» Россию в 2022 году определило и НАТО в новой стратегической концепции блока.

В МИД России подчеркивали, что у страны нет агрессивных планов в Европе. В российской Концепции внешней политики говорится, что США и союзники считают «угрозой западной гегемонии» укрепление России как одного из мировых центров и ее самостоятельную внешнюю политику.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Швеция российская угроза нацбезопасность Стратегия нацбезопасности
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