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Технологии и медиа ,  
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В Китае назвали угрозой нацбезопасности поднятие шторок на иллюминаторах

Фото: Xiao Yijiu / XinHua / Global Look Press
Фото: Xiao Yijiu / XinHua / Global Look Press

Министерство государственной безопасности Китая предостерегло пассажиров от открытия шторок на иллюминаторах во время взлета и посадки самолетов в аэропортах двойного назначения, передает South China Morning Post.

В аэропортах, используемых как для гражданской, так и для военной авиации, запрещено делать фотографии и снимать видео, поскольку на кадры могут попасть военные объекты и техника, пояснило министерство.

«Несанкционированная съемка военных объектов и техники представляет серьезную угрозу национальной безопасности», — написало ведомство в WeChat.

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Фото:David McNew / Getty Images

Поводом для публикации предупреждения стали несколько инцидентов. В частности, на юго-востоке Китая пассажир открыл шторку окна во время взлета и сделал фотографии. Тогда рейс вернулся в аэропорт вылета для «устранения рисков утечки», а гражданина арестовали на семь суток.

Как отмечает SCMP, в настоящее время в Китае работают около 260 аэропортов, более 60 из них — двойного назначения.

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