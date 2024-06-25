В Китае назвали угрозой нацбезопасности поднятие шторок на иллюминаторах
Министерство государственной безопасности Китая предостерегло пассажиров от открытия шторок на иллюминаторах во время взлета и посадки самолетов в аэропортах двойного назначения, передает South China Morning Post.
В аэропортах, используемых как для гражданской, так и для военной авиации, запрещено делать фотографии и снимать видео, поскольку на кадры могут попасть военные объекты и техника, пояснило министерство.
«Несанкционированная съемка военных объектов и техники представляет серьезную угрозу национальной безопасности», — написало ведомство в WeChat.
Поводом для публикации предупреждения стали несколько инцидентов. В частности, на юго-востоке Китая пассажир открыл шторку окна во время взлета и сделал фотографии. Тогда рейс вернулся в аэропорт вылета для «устранения рисков утечки», а гражданина арестовали на семь суток.
Как отмечает SCMP, в настоящее время в Китае работают около 260 аэропортов, более 60 из них — двойного назначения.
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