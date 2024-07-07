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Политика ,  
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WSJ сообщила о внесении Китая в «список угроз» НАТО

В итоговом заявлении саммита НАТО члены альянса осудят Китай за поддержку России при ведении боевых действий, пишет WSJ. Обе страны отвергают данные о военной помощи Москве со стороны Пекина
Пекин, Китай
Пекин, Китай (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Повесткой дня на саммите НАТО в Вашингтоне 9–11 июля будут не только Украина, Россия и увеличение военных расходов в Европе, но и Китай, который в последнее время попал в «список угроз» Североатлантического альянса, пишет The Wall Street Journal.

Пекин играет все более значимую роль для 32 стран — членов блока и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе: ряд государств обвинили Китай в причастности к шпионажу, кибератакам и кампаниям по дезинформации. По словам дипломатов стран блока, в итоговом коммюнике НАТО осудит Китай за поддержку России при ведении боевых действий на Украине.

WSJ отмечает, что еще пять лет назад Китай не упоминался в коммюнике НАТО, впервые альянс выразил обеспокоенность по поводу действий Пекина в заявлении лидеров в 2019 году. В концепции Североатлантического альянса, принятой в 2022 году, эту страну назвали «системным вызовом». В заявлении от июля 2023 года говорилось, что китайские «амбиции и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям».

Столтенберг заявил, что Китай бросил вызов НАТО
Политика
Йенс Столтенберг

Повышенное внимание руководства НАТО к Китаю изначально не устраивало членов блока: например, страны из Южной Европы призывали вместо этого сосредоточиться на угрозах с Ближнего Востока и нелегальной миграции. Однако их отношение поменялось на фоне военной операции России на Украине и обвинений в поддержке Москвы Пекином, пишет WSJ.

Власти России и Китая не раз отвергали заявления о том, что Пекин оказывает Москве военную поддержку или поставляет ей оружие. МИД России называл данные о помощи Пекина «дезинформацией». Китайский министр Ван И заявил, что его страна не является стороной или виновником конфликта, но в то же время не остается безучастной и принимает меры для «поощрения всех сторон к поиску точек соприкосновения и достижению консенсуса».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце июня заявил, что Китай, поддерживая Россию, одновременно хочет сохранить экономические связи с Западом, но Пекин не сможет «усидеть на двух стульях». В Пекине на это ответили, что руководство альянса придерживается менталитета холодной войны и «намерения создать напряженность, спровоцировать конфронтацию, подорвать региональные мир и стабильность».

Как отмечает WSJ, сильнее всего отношение к Китаю из стран НАТО изменила Канада. Министр обороны Билл Блэр во время недавней встречи членов блока заявил, что географическое положение страны «больше не гарантирует ей безопасность, как это было на протяжении десятилетий». По его словам, военные видят «растущее число китайских исследовательских судов двойного назначения», собирающих данные о Канаде. В МИД Китая в ответ заявили, что Пекин «уважает международное право и суверенитет арктических государств».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Китай НАТО Европа Запад Украина
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