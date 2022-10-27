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США в Стратегии нацобороны определили Россию как «острую угрозу»

Пентагон в Стратегии нацобороны определил Россию как «острую угрозу»
Китай в США расценивают как «наиболее серьезный вызов национальной безопасности» и «стратегического конкурента», а Россию как «острую угрозу»
Пентагон (Арлингтон, США)
Пентагон (Арлингтон, США) (Фото: Andy Dunaway / Getty Images)

Министерство обороны США в Стратегии национальной обороны-2022 рассматривает Россию как «острую угрозу». Документ опубликован на сайте Пентагона.

«Пренебрегая независимостью своих соседей, правительство России стремится применить силу для изменения границ и восстановления империалистической сферы влияния», — говорится в стратегии.

Среди рисков названы ядерная угроза со стороны России как самим США, так и их союзникам и партнерам, угроза крылатых ракет большой дальности, кибер- и информационные угрозы, угроза химического и биологического оружия и т.д.

При этом «наиболее серьезным вызовом национальной безопасности США» является Китай, который Пентагон расценивает как «стратегического конкурента».

«КНР стремится подорвать союзы и партнерства США в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и использовать свои растущие возможности, в том числе экономическое влияние и растущую мощь Народно-освободительной армии, чтобы принуждать своих соседей и угрожать их интересам», — указывается в стратегии. «Все более провокационная риторика КНР и действия по принуждению в отношении Тайваня» являются дестабилизирующими и угрожают миру и стабильности в Тайваньском проливе. Кроме того, Соединенные Штаты обратили внимание на «модернизацию и расширение своего ядерного потенциала» Китаем.

В начале февраля, до военных действий на Украине, издание Politico писало, что хотя президент США должен ежегодно обновлять стратегию нацбезопасности, Джо Байден не представил ее в 2021 году, сдвинув срок подготовки документа на первый квартал 2022 года. Причиной издание называло неопределенность развития событий вокруг Украины. В промежуточной стратегии говорилось, что Россия по-прежнему играет «подрывную роль» на мировой арене и вместе с Китаем препятствует защите интересов США.

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В конце марта Пентагон сообщил, что подготовил стратегию национальной безопасности на 2022 год. В ней Россия описывалась как «острая угроза», а Китай — как «самый важный стратегический соперник и основной вызов» Соединенным Штатам.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал целью «сегодняшней возни вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия» попытку убедить союзников России и нейтральные страны в том, что нужно «всем вместе противостоять» Москве. При этом, утверждает он, ядерный удар для России не имеет никакого смысла — ни политического, ни военного. Целью операции на Украине он назвал защиту населения Донбасса.

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Елена Чернышова
Пентагон стратегия национальной безопасности Россия Китай
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