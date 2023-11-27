Лавров исключил «завоевательские планы» России в Европе

Сергей Лавров (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

У России нет и не будет агрессивных планов по завоеванию новых территорий в Европе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что без американской помощи Украине Россия добьется успеха в военной операции. Лавров также привел слова Остина о том, что в случае победы Россия не остановится и ее целями станут страны Балтии, Польша и другие страны.

«Это произносится человеком, который занимает ответственный пост и который не может не получать экспертные оценки, в том числе специалистов Пентагона, которые анализируют состояние дел между Москвой и Вашингтоном и которые наверняка понимают, что конкретно решается на Украине и что никаких агрессивных замыслов, каких-то завоевательских планов у России нет, не было и быть не может», — ответил Лавров.

Он подчеркнул, что одна из главных целей военной операции — борьба с курсом на истребление всего русского «на тех землях, которые осваивались, обустраивались русскими в течение столетий».

После начала военной операции на Украине активизировали снос памятников, связанных с Россией, Российской империей, СССР и русской культурой, а также переименование населенных пунктов и улиц. Минкультуры Украины создало специальный Совет по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который занимается координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого».

Так, в середине ноября в Киеве демонтировали памятник поэту Александру Пушкину, творчество которого «не входит в украинскую культуру».

Президент России Владимир Путин, объявляя о начале военной операции в феврале 2022 года, назвал ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».

В конце января 2023 года он заявил, что цель спецоперации — защита людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях. В июне Путин заявил, что цели СВО меняются в зависимости от ситуации, но в целом остаются теми же.