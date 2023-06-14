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Германия в первой стратегии безопасности назвала Россию угрозой Европе

Германия разработала стратегию нацбезопасности и назвала Россию угрозой для Европы
Первая в истории стратегия безопасности Германии охватывает возможные военные угрозы со стороны других стран, шпионаж, атаки на критически важную инфраструктуру, последствия изменения климата и другие вызовы
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Правительство Германии разработало и представило первую в истории страны стратегию национальной безопасности. В 40-страничном документе предусмотрены меры противодействия внутренним и внешним угрозам в ближайшие годы, передает Tagesschau.

Стратегию представили канцлер Олаф Шольц, министр иностранных дел Анналена Бербок, министр обороны Борис Писториус, министр финансов Кристиан Линднер и министр внутренних дел Нэнси Фезер. Бербок заявила, что концепция затрагивает все сферы жизни, речь идет не только о потенциальных военных угрозах, но об экономике, кибербезопасности, медицине, экологии и изменении климата.

В документе говорится, что Германии необходимо усилить борьбу против иностранного влияния и шпионажа, принять меры против возможных диверсий, в том числе на инфраструктурных объектах, достичь независимости в энергетической и продовольственной сферах, передает Die Zeit.

Россия в концепции названа «самой серьезной угрозой миру и безопасности» в Европе в обозримом будущем. В документе говорится, что введя войска на Украину, российская сторона стремится «разрушить государственный суверенитет, территориальную целостность, культурную идентичность» соседней страны. Отмечено, что Россия наращивает вооружения и «тем самым ставит под угрозу стратегическую стабильность»; «пытается дестабилизировать демократические общества в Европе, ослабить ЕС и НАТО». В документе подчеркивается, что ни Германия, ни Североатлантический альянс не стремятся к конфронтации с Москвой.

15 июня стратегия поступит на рассмотрение в бундестаг, сообщал RND.

Немецкое правительство собиралось принять документ еще в 2022 году, но рассмотрение было отложено из-за споров внутри правящей коалиции. Конфликт возник, в частности, между Социал-демократической партией Германии, которую представляет Шольц, и Бербок («Зеленые»). В частности, отмечала Sudwest Presse, Бербок добивалась, чтобы Германия осудила политику Китая в этом документе, а Шольц требовал менее критических формулировок.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Германия стратегия национальной безопасности Европа Олаф Шольц
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