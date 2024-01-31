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«Слово пацана. Кровь на асфальте» ,  
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В Совбезе предложили объяснять «Слово пацана» молодежи вместо запрета

Помощник секретаря Совбеза: «Слово пацана» нужно объяснять, а не запрещать
Сюжет
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» не следует запрещать, однако молодежи нужно помочь понять его правильно, заявил в интервью ТАСС помощник секретаря Совета безопасности Наиль Мухитов.

По словам Мухитова, сериал «весьма точно» описывает события того времени, «когда Запад предпринимал очередную попытку развалить нашу страну, расшатывая общество изнутри».

«Эту картину нужно смотреть, но не вдохновляясь «романтикой» драк и стрельбы, а помогая современной молодежи понять изнанку такой жизни. Подоплека ведь очень страшная», — сказал он.

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Мухитов добавил, что в криминальных разборках в 1990-е годы погибло много молодых людей. «Немало юношей оказались за решеткой, получив сроки от 15 лет до пожизненного заключения. А сколько бы они могли принести пользы для своей семьи и страны», — заключил собеседник агентства.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в ноябре 2023 года на стримингах Wink.ru и Start (финальный эпизод — 21 декабря). Он снят режиссером Жорой Крыжовниковым по книге татарского писателя Роберта Гараева. Сериал рассказывает о «казанском феномене» — молодежных группировках в Казани конца 1980-х, которые конкурировали за контроль над районами.

Власти Татарстана увидели в сериале недопустимую романтизацию периода в истории, «связанного с появлением подростковых группировок». «Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого», — сказал глава региона Рустам Минниханов. Он отметил, что нужно отреагировать на «такие сюжеты» и «донести до руководства страны, что такие фильмы не соответствуют той политике, которую мы преследуем».

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Уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец просила Роскомнадзор запретить сериал, поскольку он «формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи». Сериал не предназначен для несовершеннолетних, у него есть маркировка 18+. Автор книги напоминал об этом и просил школьников не смотреть его.

Однако, как сообщил ВЦИОМ, восемь из десяти опрошенных россиян (82%), смотревших сериал, выступили против его запрета. Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев отметил, что не понимает, что можно запретить в сериале. Проект, по его словам, повествует о том, как «зло возвращается злом» и почему «нельзя становиться на эту тропу».

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Слово Пацана. Кровь на асфальте сериал Совет Безопасности
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