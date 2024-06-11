В Совбезе произвели первое назначение после прихода Шойгу

Григорий Молчанов ранее возглавлял Военную академию Министерства обороны России

Сергей Шойгу (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Заместителем секретаря Совета безопасности России в соответствии с указом президента России стал Григорий Молчанов. Это первое назначение в Совбез после прихода туда Сергея Шойгу.

О Молчанове известно, что с 1973 года он проходил службу в Вооруженных силах. Последние годы он руководил Военной академией Министерства обороны.

31 мая пост заместителя секретаря Совбеза покинул Михаил Попов, который занимал эту должность с марта 2013 года.

Всего у секретаря Совбеза семь заместителей и один первый заместитель, которым сейчас является бывший министр внутренних дел Рашид Нургалиев.

Сергей Шойгу стал секретарем Совбеза 12 мая, сменив на этом посту Николая Патрушева. Последний стал помощником президента и курирует теперь, в частности, судостроительную отрасль.