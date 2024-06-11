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Политика ,  
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В Совбезе произвели первое назначение после прихода Шойгу

Григория Молчанова назначили заместителем секретаря Совета безопасности
Григорий Молчанов ранее возглавлял Военную академию Министерства обороны России
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Заместителем секретаря Совета безопасности России в соответствии с указом президента России стал Григорий Молчанов. Это первое назначение в Совбез после прихода туда Сергея Шойгу.

О Молчанове известно, что с 1973 года он проходил службу в Вооруженных силах. Последние годы он руководил Военной академией Министерства обороны.

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Михаил Попов

31 мая пост заместителя секретаря Совбеза покинул Михаил Попов, который занимал эту должность с марта 2013 года.

Всего у секретаря Совбеза семь заместителей и один первый заместитель, которым сейчас является бывший министр внутренних дел Рашид Нургалиев.

Сергей Шойгу стал секретарем Совбеза 12 мая, сменив на этом посту Николая Патрушева. Последний стал помощником президента и курирует теперь, в частности, судостроительную отрасль.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Сергей Шойгу Совет безопасности
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года

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