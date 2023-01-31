Путин назначил замену уволенному из Совбеза автору слов о «десатанизации»

Помощником секретаря Совета безопасности России вместо уволенного автора статьи о «десатанизации» Украины Алексея Павлова назначен Евгений Аношин. Указ президента о назначении опубликован на Официальном портале правовых актов.

«Назначить Аношина Евгения Алексеевича помощником секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

Его предшественник на этом посту Алексей Павлов был освобожден от должности 20 января 2023 года, в указе президента причины увольнения не названы.



Генерал-лейтенант Павлов до прихода на эту должность в 2009 году работал в ФСБ. В 2022 году он привлек внимание заявлением о необходимости «десатанизации» Украины: Павлов в интервью сказал, что с 1990-х годов в стране увеличивалось число последователей религиозных сект, а после смены власти в 2014 году руководство страны вознамерилось «переформатировать умы украинских граждан» и «запретить настоящие ценности, которые несут православная вера, ислам и иудаизм».

Павлов считает, что в итоге из Украины сделали «тоталитарную гиперсекту», а «власть имущие в Киеве первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей».Материал дополняется