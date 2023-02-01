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В Совбезе заявили о «подножке Родине» от уехавших за границу

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Граждане России имеют не только права, но и обязанности, заявил в интервью «Российской газете» помощник секретаря Совета безопасности России Наиль Мухитов. Он считает, что те, кто уехал за границу, чтобы избежать частичной мобилизации, подставили стране подножку.

«Специальная военная операция высветила людей — кто подставит Родине плечо, а кто — подножку. Имена и тех, и других теперь известны. В некоторых странах Европы в ресторанах висят объявления со словами «Добро пожаловать, русские трусы», а официанты приступают к обслуживанию беглецов только после их признания о несогласии с действиями Кремля», — сказал он.

«Мобилизация показала, что некоторые граждане знают только свои права, но не имеют представления об обязанностях. Привыкли требовать от государства только блага, но даже мысли не допускают о взаимности, чтобы откликнуться на призыв Родины», — продолжил Мухитов.

По его словам, каждый, кто бросил свою страну, «предает ее память в глазах тех, кто проливал за нее кровь», и изменяет тем, «чьи родные сложили за нее головы».

Ранее 24 января спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты изучают вопрос о введении конфискации имущества уехавших из России граждан, которые оскорбляют страну. Он пояснил, что есть «негодяи», которые уехали из России, но все же «живут за счет страны», получая отчисления и гонорары. На тех, кто «поливает грязью» государство, необходимо реагировать — возможно, принимая изменения в законодательство, считает спикер.

«Когда говорят: излишняя мера, связанная с конфискацией [имущества], — речь идет о негодяях, кто нарушил закон, о тех, кто нанес вред. И за это [они] должны понести ответственность. Как правило, другие меры наказания до них не долетают», — сказал Володин.

На предложения о конфискации в начале января отреагировал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он подчеркнул, что по российским законам конфисковать у граждан можно только орудие преступления или полученный от преступной деятельности доход. «О конфискации имущества граждан, которые покинули страну, не может быть и речи», — заявил тогда сенатор.

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Клишас также призвал политиков, который хотят перестать «играть по правилам» и не обращать внимания на Конституцию России, покинуть конституционные органы власти.

Позже сенатор заявил, что конфискация имущества за оскорбление Вооруженных сил России может быть включена в Уголовный кодекс, но для этого необходимо внести в него соответствующие поправки.

«Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления», — сказал сенатор.

Теги
конфискация Совет безопасности частичная мобилизация
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