Кремль сообщил, чья победа на выборах во Франции была бы лучше для России

Россия хотела бы победы политических сил во Франции, которые являются сторонниками «реставрации двусторонних отношений», но сейчас такого желания никто выраженно не проявляет, заявил Песков

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У России нет иллюзий и надежд относительно будущего отношений с Францией по итогам парламентских выборов в этой стране, сообщал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Для России определенно лучше победа тех политических сил, которые являлись бы сторонниками усилий по реставрации наших двусторонних отношений. Пока такой ярко выраженной политической воли мы ни у кого не видим», — сказал он.

Говоря о сильном расхождении результатов в голосования с прогнозами, Песков отметил «определенный дрейф предпочтений французских избирателей», которые находятся в поиске. Россия будет наблюдать за формированием правительства, сказал пресс-секретарь президента, добавив, что «Франция — очень важная страна на европейском континенте».

Ранее за диалог с Россией не раз высказывались в ультраправой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение». При этом глава политической силы Жордан Барделла (он сменил Ле Пен на этом посту в ноябре 2022 года) не исключал оказания помощи Украины при условии, что это не испортит отношений с Москвой.

Во втором туре выборов в Франции 7 июля первое место заняла коалиция левых «Новый народный фронт», у нее 182 места в Национальном собрании. Центристский блок президента Эмманюэля Макрона «Вместе!» получил 168 мест, а у «Национального объединения» — 143. В первом туре неделей ранее победили ультраправые, а коалиция Макрона оказалась третьей.

Премьер Франции Габриэль Атталь накануне заявил, что подаст в отставку, но готов исполнять обязанности, сколько потребуется. Bloomberg отмечал, что, поскольку ни одна политическая сила не набрала абсолютное большинство (для этого нужно 289 мест, всего в Национальном собрании 577 депутатов), сформировать новое правительство будет непросто: парламент разделится на три отдельные группы с разными повестками дня.

Макрон в прошлом месяце исключал возможность своего ухода с должности до истечения сроков полномочий, каким бы ни был результат выборов. Он также говорил о необходимости поддерживать диалог с Россией, несмотря на военные действия на Украине. В российским посольстве назвали отношения Москвы и Парижа на общеполитическом уровне замороженными.