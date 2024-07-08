 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Bloomberg предупредил о политическом тупике во Франции после победы левых

Без абсолютного большинства Франции будет непросто сформировать правительство, способное «утвердить значимые законы», пишет Bloomberg. Ле Пен считает, что страну ждет «еще один год нелегальной иммиграции и нестабильности»
Фото: Abdul Saboor / Reuters
Фото: Abdul Saboor / Reuters

По итогам парламентских выборов Франция оказалась в политическом тупике, пишет Bloomberg, отмечая, что страна может столкнуться с периодом политической нестабильности, поскольку ни одной политической силе не удалось получить большинство в парламенте.

Первое место во втором туре заняла коалиция левых «Новый народный фронт», получившая 182 места в Национальном собрании, у центристского блока президента Эмманюэля Макрона «Вместе!» — 168 мест, а у ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен — 143. Для большинства нужно 289 мест, всего в парламенте заседают 577 депутатов.

Даже если небольшие партии или депутаты объединятся с более крупными группами, абсолютное большинство все равно не наберется, поэтому неясно, как страна «сформирует правительство, способное принимать законы», пишет агентство: парламент разделится на три отдельные группы с разными повестками дня.

На Западе отреагировали на победу левых на выборах в парламент Франции
Политика
Фото:Abdul Saboor / Reuters

С тем, что Франция окажется «в полной тупиковой ситуации», согласна Ле Пен. «[Нас ждет] еще один год нелегальной иммиграции, еще один год потери покупательной способности, еще один год взрыва нестабильности в нашей стране», — сказала она. По мнению политика, против «Нацобъединения», которое победило в первом туре, «поставили заслон». «Мы — единственная сплоченная объединенная группа в этом Национальном собрании», — заявила Ле Пен, пообещав, что партия «будет выполнять свою роль в защите Франции и французов».

Как пишет Bloomberg, у Макрона есть два варианта. Один из них — создать вместе с союзниками правительство меньшинства, но для этого нужно, чтобы «Новый народный фронт» распался, а часть его членов «без более радикальных элементов» присоединилась к президенту. Лидер «Непокоренной Франции» (входит в «Новый народный фронт) Жан-Люк Меланшон исключил эту возможность, заявив, что «Фронт» будет реализовывать свою программу в полном объеме. При этом глава Социалистической партии Оливье Фор выступил не так категорично, заявив о необходимости «найти путь» для реагирования на нужды граждан.

Второй вариант, который упоминает агентство, — назначение «правительства технократов» (при таком подходе политики избираются благодаря своим навыкам и доказанной эффективности). Однако оба эти решения, пишет Bloomberg, приведут к ослабленному правительству с меньшим влиянием на международной арене, которому будет трудно утвердить какие-либо значимые законы. По мнению обозревателя агентства Лайонел Лоран, коалиционное правительство просуществует не более года.

В других странах Запада, как писал Reuters, тоже признают сложности, которые ждут Францию, но вместе с тем «с огромным облегчением» воспринимают победу левых, а не Ле Пен.

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Франция парламентские выборы Марин Ле Пен Эмманюэль Макрон Национальное объединение
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Во Франции огласили итоги парламентских выборов
Политика
Премьер Франции после выборов объявил о планах уйти в отставку
Политика
Французский премьер проголосовал во втором туре парламентских выборов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
Росреестр назвал число поставленных на кадастр домов в Москве за полгода Недвижимость, 11:07
Орбан после поездок в Киев, Москву и Пекин отправился в Вашингтон Политика, 11:03
Еще одного фигуранта дела о строительстве ЖК Sky House заочно арестовали Общество, 10:55
В Алтайском крае лучшим рыбакам выдали украинские медали Общество, 10:51
Пушилин рассказал о движении линии фронта от Горловки Политика, 10:42
Цензура или декларация о намерениях: зачем Telegram нужен Fact Check Pro, 10:42
Алексей Сорокин уйдет с поста гендиректора оргкомитета Игр дружбы Спорт, 10:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умерла балерина Марина Кондратьева Общество, 10:38
В Киеве прозвучали взрывы Политика, 10:36
Лесной пожар под Туапсе локализовали на площади 1,2 га Общество, 10:26
В ФСБ рассказали, сколько Украина предложила летчику за угон Ту-22М3 Политика, 10:23
Разблокировка активов в Euroclear: как на это влияют новые санкции Pro, 10:21
Bloomberg предупредил о политическом тупике во Франции после победы левых Политика, 10:20
Щербинка возглавила рейтинг районов Новой Москвы по росту цен на жилье Недвижимость, 10:20