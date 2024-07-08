Bloomberg предупредил о политическом тупике во Франции после победы левых

Без абсолютного большинства Франции будет непросто сформировать правительство, способное «утвердить значимые законы», пишет Bloomberg. Ле Пен считает, что страну ждет «еще один год нелегальной иммиграции и нестабильности»

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По итогам парламентских выборов Франция оказалась в политическом тупике, пишет Bloomberg, отмечая, что страна может столкнуться с периодом политической нестабильности, поскольку ни одной политической силе не удалось получить большинство в парламенте.

Первое место во втором туре заняла коалиция левых «Новый народный фронт», получившая 182 места в Национальном собрании, у центристского блока президента Эмманюэля Макрона «Вместе!» — 168 мест, а у ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен — 143. Для большинства нужно 289 мест, всего в парламенте заседают 577 депутатов.

Даже если небольшие партии или депутаты объединятся с более крупными группами, абсолютное большинство все равно не наберется, поэтому неясно, как страна «сформирует правительство, способное принимать законы», пишет агентство: парламент разделится на три отдельные группы с разными повестками дня.

С тем, что Франция окажется «в полной тупиковой ситуации», согласна Ле Пен. «[Нас ждет] еще один год нелегальной иммиграции, еще один год потери покупательной способности, еще один год взрыва нестабильности в нашей стране», — сказала она. По мнению политика, против «Нацобъединения», которое победило в первом туре, «поставили заслон». «Мы — единственная сплоченная объединенная группа в этом Национальном собрании», — заявила Ле Пен, пообещав, что партия «будет выполнять свою роль в защите Франции и французов».

Как пишет Bloomberg, у Макрона есть два варианта. Один из них — создать вместе с союзниками правительство меньшинства, но для этого нужно, чтобы «Новый народный фронт» распался, а часть его членов «без более радикальных элементов» присоединилась к президенту. Лидер «Непокоренной Франции» (входит в «Новый народный фронт) Жан-Люк Меланшон исключил эту возможность, заявив, что «Фронт» будет реализовывать свою программу в полном объеме. При этом глава Социалистической партии Оливье Фор выступил не так категорично, заявив о необходимости «найти путь» для реагирования на нужды граждан.

Второй вариант, который упоминает агентство, — назначение «правительства технократов» (при таком подходе политики избираются благодаря своим навыкам и доказанной эффективности). Однако оба эти решения, пишет Bloomberg, приведут к ослабленному правительству с меньшим влиянием на международной арене, которому будет трудно утвердить какие-либо значимые законы. По мнению обозревателя агентства Лайонел Лоран, коалиционное правительство просуществует не более года.

В других странах Запада, как писал Reuters, тоже признают сложности, которые ждут Францию, но вместе с тем «с огромным облегчением» воспринимают победу левых, а не Ле Пен.