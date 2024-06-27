Глава партии Марин Ле Пен назвал условия поддержки Украины

В партии Ле Пен допустили помощь Украине, если не испортятся отношения с Россией

Глава «Нацобъединения» Барделла заявил, что готов помочь Украине, если это не испортит отношений с Россией. Ле Пен допускала, что ее преемник может стать премьером Франции в случае победы партии на выборах в парламент

Жордан Барделла (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Глава французской ультраправой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла (он сменил Марин Ле Пен во главе политической силы в ноябре 2022 года) заявил Financial Times, что готов оказать Украине военную помощь, если это не испортит отношений с Россией.

Газета отмечает, что партия демонстрировала «сильные пророссийские настроения», но поддержала Киев после начала полномасштабных боев в феврале 2022 года. В частности, он выступил за поставки Украине боеприпасов, необходимых для обороны, но против передачи вооружений, которые могут привести к эскалации конфликта.

«Моя позиция изменилась, но больше не изменится», — сказал Барделла FT.

На выборах в Европарламент в начале июня «Национальное объединение» набрало 31,5% голосов, что почти в два раза выше результата коалиции Besoin d’Europe (14,5%), в которую входит партия президента Эмманюэля Макрона «Возрождение». Глава государства. после этого объявил о роспуске нижней палаты парламента и досрочных выборах 30 июня и 7 июля.

Ле Пен заявила телеканалу TF1, что если ее партия добьется успеха на выборах, Барделла станет премьер-министром, а сама она поборется за пост президента. Макрон при этом не собирается уходить в отставку до истечения срока полномочий в мае 2027 года.

В феврале Франция заключила с Украиной договор о гарантиях безопасности, в соответствии с которым Париж окажет Киеву помощь на €3 млрд в 2024 году. Российские власти осуждают поставки оружия Украине. Что касается гарантий, по мнению президента Владимира Путина, Киев может их получить, если будет обеспечена безопасность России.