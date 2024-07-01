Каковы последствия победы ультраправых в первом туре выборов во Франции Есть ли у сторонников Макрона шанс на реванш

Первый тур парламентских выборов во Франции завершился победой ультраправой партии Ле Пен. Сможет ли она после второго получить большинство в Национальном собрании и сформировать правительство, разбирался РБК

Эманюэль Макрон (Фото: Yara Nardi / Reuters)

Каковы результаты первого тура

Первый тур досрочных парламентских выборов во Франции, прошедший 30 июня, как и ожидалось, завершился победой ультраправой партии «Национальное объединение» (RN), идеологическим лидером которой остается Марин Ле Пен. Согласно опубликованным МВД Франции результатам, у RN 33,1% голосов, а партия президента Эмманюэля Макрона пришла третьей с 20%. Второй силой в республике стала созданная перед выборами левая коалиция «Новый народный фронт» (NFP) — у нее 28%.

Явка составила 66,7%, и, как отмечает телеканал TF1, подобный уровень активности французских избирателей наблюдался последний раз в 2002-м, когда явка составила 64,4%, и сопоставим с показателем 1997-го, когда тоже были досрочные выборы и явка в первом туре составила 67,9%.

В Париже после оглашения предварительных результатов первого тура вспыхнули стихийные протесты: на улицы вышли тысячи антифашистов и сторонников левого альянса. Некоторые протестующие громили магазины и кафе, переворачивали и поджигали мусорные баки, между ними и полицейскими прошли столкновения.

Досрочные выборы Эмманюэль Макрон объявил 9 июня после оглашения предварительных итогов выборов в Европарламент, на которых RN также пришла первой — ее результат 31,3% оказался почти в два раза выше, чем у центристской коалиции Besoin d’Europe, в которую входит президентское «Возрождение» (14,6%). Глава Пятой республики признал, что «повсюду на континенте усилили свои позиции крайне правые партии, которые в последние годы выступали против прогресса, обеспеченного Европой».

577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции избирают на пять лет по мажоритарным округам в два тура. Для победы в первом туре кандидату надо набрать большинство голосов. Во второй проходят, как правило, два лидера гонки. Однако к ним могут присоединиться претенденты, получившие более 12,5% голосов в первом туре.

В общей сложности в первом туре были избраны 76 депутатов: 39 от RN, 32 от NFP и двое от альянса Макрона. Согласно прогнозам, после второго раунда, назначенного на следующее воскресенье, RN получит от 230 до 280 мест (по сравнению с 88 в нынешней нижней палате), NFP — от 125 до 165, а альянс президентского большинства — от 70 до 100. То есть поддерживающие Макрона силы лишатся около 180 мест.

28-летний глава RN Жордан Барделла и Марин Ле Пен надеются, что во втором туре им удастся получить большинство в Национальном собрании (289 мест), и пока эксперты не исключают эту возможность. «Демократия сказала свое слово, и французы поставили RN и ее союзников на первое место, фактически уничтожив лагерь Макрона», — заявила Ле Пен сторонникам после закрытия избирательных участков. В случае перехода парламентского большинства к RN правительство возглавит Барделла и страну ожидает период правления президента и премьер-министра из разных партий.

Барделла уже пообещал, что он будет «премьер-министром для всего народа Франции, уважающим оппозицию, открытым к диалогу и всегда заботящимся о единстве народа».

Каковы шансы Макрона предотвратить приход правых к власти

На фоне исторического успеха ультраправых во Франции центристские силы, поддерживающие Макрона, стараются объединиться во втором туре с левыми. Тактика так называемого республиканского фронта предполагает, что NFP откажется выдвигать своего кандидата в тех округах, где больше шансов у президентского альянса, и наоборот. Таким образом, шансы на победу ультраправой RN могут быть снижены.

«Высокая явка в первом туре <...> свидетельствует о важности этого голосования для всех наших соотечественников и о желании прояснить политическую ситуацию. С усилением «Национального объединения» пришло время для широкого, четко демократического и республиканского единения во втором туре», — отметил Макрон в письменном заявлении после оглашения первых результатов 30 июня (цитата по ТАСС).

Премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что во втором туре «ни один голос не должен достаться» Ле Пен. Однако, как отмечает Le Monde, остается неясным, будет ли эта договоренность применяться, если кандидат от Народного фронта представляет крайне левую партию «Непокоренная Франция» (LFI). Партии должны завершить подготовку своих списков кандидатов для второго тура в течение 48 часов.

В образованный накануне выборов NFP входят Социалистическая партия (PS), зеленые, коммунисты и крайне левая «Непокоренная Франция» (La France Insoumise, LFI) во главе с Жан-Люком Меланшоном. Лидер LFI известен провокационными высказываниями. В том числе он придерживается скорее пропалестинской позиции относительно войны в секторе Газа. Меланшон воздержался от участия в произраильском митинге осенью 2023-го, отметив, что он был «встречей безоговорочных сторонников резни [жителей Газы]». Также лидер LFI утверждает, что «антисемитизм остается остаточным явлением во Франции», хотя статистика преступлений в республике на почве антисемитизма говорит об обратном.

Бывший премьер-министр Эдуард Филипп (2017–2020) призвал кандидатов от своей Социалистической партии (PS) сняться с выборов, если они окажутся третьими, и поддержать центристских кандидатов, чтобы исключить победу как крайне правой RN, так и крайне левой LFI. Другой партийный союзник Макрона, министр финансов Бруно Ле Мэр, заявил в эфире радио France Inter, что «Непокоренная Франция» «представляет опасность для нации».

Меланшон после оглашения результатов первого тура сказал, что левый альянс отзовет всех своих кандидатов, которые заняли третье место в первом туре, подчеркнув, что нельзя допустить победы RN. Однако 1 июля депутат от LFI Эрик Кокрель заявил, что у левых тоже есть шанс сформировать абсолютное большинство, чтобы противостоять правым. Меланшон также написал в соцсети X, что Народный фронт должен выдвинуть своего кандидата в премьеры, и поддержал предложение Барделлы организовать дебаты.

Reuters отмечает, что так называемый «республиканский фронт» против крайне правых хорошо работал в прошлом, но сейчас аналитики задаются вопросом, готовы ли сейчас французские избиратели голосовать во втором туре по указанию политических лидеров.

Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачев заявил РБК, что использование тактики объединения в ситуативные коалиции против ультраправых было ожидаемым. «Если представители RN выходят во второй тур, то другие политические силы всегда ситуативно блокируются вокруг оставшегося кандидата, лишь бы не допустить прихода к власти крайне правых. Макрон сейчас видит спасение в левых силах, поскольку они для него более договороспособны. Таким образом они вместе пытаются лишить RN абсолютного большинства, что пока еще математически возможно», — пояснил эксперт.

По его мнению, если путем заключения ситуативных коалиций получится сбить правую волну, то Макрон сможет сотрудничать с умеренными левыми силами и остатками республиканцев, то есть правоцентристами, и создать из них «причудливую» коалицию где-то в центре, с Ле Пен на правом фланге и Меланшоном на левом. «Вопрос в том, хватит ли этим партиям депутатских мандатов, чтобы собрать такую коалицию. В любом случае она будет крайне неустойчивой, поскольку Макрону будет непросто уживаться даже с социалистами и экологистами. Премьер-министром при таком сценарии будет, скорее всего, тоже человек не из партии президента, и с ним придется сосуществовать. После выборов такая коалиция долго не продержится, и Францию ждут либо опять досрочные выборы через год, либо перетасовка правительства», — заключил Чихачев.

Франция уже переживала три периода сосуществования президента и премьер-министра из разных партий. Последний раз — в 1997 году, после того как правые во главе с президентом Жаком Шираком проиграли досрочные выборы коалиции, возглавляемой социалистами, и премьером стал социалист Лионель Жоспен.

Что может измениться с приходом RN к власти

Даже если правым удастся получить большинство в Национальном собрании и сформировать правительство, за президентом, согласно Конституции, остается ведущая роль в оборонной и внешней политике. Тем не менее в случае прихода Барделлы на пост премьер-министра государственный бюджет окажется под контролем правых. Макрон в таком случае рискует потерять рычаги влияния на внутреннюю повестку, включая вопросы экономической политики и безопасности, что повлияет на помощь Украине. Нынешний премьер Габриэль Атталь не исключил, что объемы военной помощи Киеву в таком случае сократятся.

Однако Барделла заявил еще 19 июня, что поддерживает право Украины защищаться. «Я хочу, чтобы Украина располагала боеприпасами и оборудованием, необходимыми для удержания фронта», — сказал он. Лидер RN также заверил, что будет выполнять обязательства Франции, взятые в рамках НАТО, в том числе об увеличении расходов на оборону, «потому что на карту поставлено доверие к европейским партнерам и союзникам по НАТО».

Марин Ле Пен в интервью газете Le Télégramme отметила, что Барделла не намерен ссориться с Макроном, но он установил красные линии: что касается Украины, то президент не сможет отправить туда французских военных.

Незадолго до старта предвыборной гонки RN удалила с сайта пункты своей программы, посвященные оборонной политике Франции, в том числе разделы, в которых предлагалось углубить дипломатические отношения с Россией, остановить совместные проекты с Германией и выйти из объединенного военного командования НАТО.

«В случае победы RN будет стараться и дальше играть роль системной рукопожатной силы. Сейчас для нее самое главное — не спугнуть удачу и не совершать действий, которые были бы восприняты европейским истеблишментом как слишком радикальные. Если Барделла станет премьер-министром, то в RN будут играть по правилам системы и сосредоточатся на социально-экономической повестке. Конечно, в одиночку президент все равно не сможет руководить всеми отраслями, но принципиальных сдвигов ожидать не стоит», — уверен Чихачев.

В то же время Politico отмечает, что хотя RN и смягчила свою риторику по некоторым принципиальным вопросам, оно по-прежнему глубоко скептически относится к основным политическим установкам Запада. А победа правых на этих выборах серьезно увеличит шансы Марин Ле Пен возглавить Францию после президентских выборов 2027 года, заключает издание.