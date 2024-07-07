Премьер Франции после выборов объявил о планах уйти в отставку

Макрон не выступит с обращением к нации 7 июля по итогам второго тура выборов

Атталь, который стал премьером в январе, уходит в отставку на фоне того, что коалиция Макрона не получила большинства в парламенте Франции. На первом месте — левые, сторонники президента — на втором, но между ними небольшой разрыв

Габриэль Атталь (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь на фоне результатов выборов в парламент решил уйти в отставку, передает его слова Le Figaro.

«Сегодня вечером политическая группа, которую я представлял в этой кампании, не имеет большинства, я подам заявление об отставке президенту республики завтра утром», — заявил он.

Французский президент Эмманюэль Макрон по итогам второго тура выборов не будет выступать с обращением к нации в воскресенье, 7 июля, пишет Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца. Там указали, что глава государства сейчас изучает результаты выборов и пока не будет делать объявлений насчет состава нового правительства.

«В соответствии с республиканской традицией он будет ждать формирования новой Национальной ассамблеи, чтобы принять необходимые решения [по составу кабинета министров]», — говорится в заявлении.

Атталь представляет президентскую коалицию «Вместе!», которая становится второй по числу мест в парламенте в ходе второго тура выборов. Согласно последним данным, которые приводит издание, большинство мест (от 180 до 205) получит левая коалиция «Новый народный фронт» (NFP, в первом туре у нее был второй результат). Затем идет «Вместе!» Макрона (164-174 места) и ультраправое «Национальное объединение» (RN, 130-145), на четвертом месте по числу мандатов правоцентристское объединение «Республиканцы» (60-65 мест). Всего в парламенте Франции 577 мест.

Атталь был назначен на свой пост в январе этого года. Он стал самым молодым премьером в истории Франции.

Макрон объявил о проведении досрочных парламентских выборов во Франции после того, как ультраправое «Национальное объединение» пришла первой на выборах в Европарламент, ее результат оказался почти в два раза выше, чем у центристской коалиции Besoin d’Europe, в которую входит президентское «Возрождение».

В первом туре, который состоялся 30 июня, у RN тоже было первое место (33%), затем шла коалиция NFP (28%) и на третьем была президентская «Вместе!» (около 21%).