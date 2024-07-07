 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Сийярто призвал провоенных политиков в ЕС «пристегнуть ремни»

Сийярто призвал «пристегнуть ремни» выступающих за военное решение на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Выступающим за военное урегулирование конфликта на Украине европейским политикам стоит «пристегнуть ремни» перед следующей неделей, мирная миссия Венгрии продолжится, заявил Сийярто. Ранее венгерский премьер посетил Москву и Киев
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press)

Правительство Венгрии продолжит миротворческую миссию на Украине, поддерживающие военное решение конфликта европейские политики должны «пристегнуть ремни», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе видеообращения.

По его словам, после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев и Москву в адрес Будапешта высказывалась критика со стороны европейских политиков, выступающих за военное решение конфликта на Украине. «Эти нападения нас не сдерживают и не обескураживают, миротворческая миссия продолжается и даже становится сильнее, поэтому я прошу европейских политиков, поддерживающих войну: пристегните ремни и следите за новостями на следующей неделе», — сказал Сийярто (цитата по Infostart).

Орбан рассказал, что предложил Путину по урегулированию на Украине
Политика
Виктор Орбан
Орбан посетил Киев 2 июля, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. 5 июля премьер Венгрии прибыл в Москву и встретился с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе переговоров Орбан призывал Путина и Зеленского подумать о прекращении огня для начала переговоров. В ходе интервью Die Weltwoche премьер Венгрии анонсировал несколько встреч на следующей неделе, которые, по его словам, будут «не менее удивительными» и секретными.

1 июля началось председательство Венгрии в Евросовете — высшем политическом органе Евросоюза. Будапешт и ЕС имеют разные точки зрения по многим общеевропейским вопросам, в частности в отношении поддержки Украины и санкций против России. После визита Орбана в Москву глава Евросовета Шарль Мишель заявил об отсутствии у Венгрии мандата на контакты с Россией от лица блока. Он также назвал невозможными любые обсуждения по Украине без ее участия. Орбан согласился с Мишелем и подчеркнул, что не вел переговоры от имени Евросоюза. Премьер Венгрии также выразил уверенность в приближении мирного урегулирования конфликта на Украине с помощью подобных встреч.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Венгрия Виктор Орбан Сийярто Петер
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Орбан рассказал, что предложил Путину по урегулированию на Украине
Политика
Орбан ответил на обвинения в дружбе с Путиным
Политика
Фицо заявил, что хотел бы вместе с Орбаном посетить Россию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
Велогонщика оштрафовали на €205 за поцелуй жены на «Тур де Франс» Спорт, 16:50
В Дербенте загорелась крыша пятиэтажного дома Общество, 16:37
Как заработать на инфляции: простые шаги РБК и СберИнвестиции, 16:29
«Росатом» заявил о попытках США блокировать проект АЭС «Аккую» в Турции Политика, 16:28
Над Мелитополем сбили пять ракет HIMARS Политика, 16:24
Иранский эсминец Sahand опрокинулся в доке во время ремонта Общество, 16:21
Появились кадры протестов против массового туризма в Барселоне Политика, 16:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Нальчике пообещали наказать родителей, не вставших под гимн в школе Общество, 16:08
Эрдоган заявил, что УЕФА санкциями к игроку сборной бросил тень на Евро Спорт, 16:01
Додик заявил, что Республика Сербская рассмотрит закон об иноагентах Политика, 15:39
На Украине берег пограничной реки Тисы обнесли колючей проволокой Политика, 15:30
Сийярто призвал провоенных политиков в ЕС «пристегнуть ремни» Политика, 15:23
«Зенит» разделил 409-е место в рейтинге клубов с пятой командой Украины Спорт, 15:16
Euractiv сообщил о неготовности заявления НАТО о членстве Киева в альянсе Политика, 15:13