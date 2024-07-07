Сийярто призвал провоенных политиков в ЕС «пристегнуть ремни»

Выступающим за военное урегулирование конфликта на Украине европейским политикам стоит «пристегнуть ремни» перед следующей неделей, мирная миссия Венгрии продолжится, заявил Сийярто. Ранее венгерский премьер посетил Москву и Киев

Петер Сийярто (Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press)

Правительство Венгрии продолжит миротворческую миссию на Украине, поддерживающие военное решение конфликта европейские политики должны «пристегнуть ремни», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе видеообращения.

По его словам, после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев и Москву в адрес Будапешта высказывалась критика со стороны европейских политиков, выступающих за военное решение конфликта на Украине. «Эти нападения нас не сдерживают и не обескураживают, миротворческая миссия продолжается и даже становится сильнее, поэтому я прошу европейских политиков, поддерживающих войну: пристегните ремни и следите за новостями на следующей неделе», — сказал Сийярто (цитата по Infostart).

Орбан посетил Киев 2 июля, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. 5 июля премьер Венгрии прибыл в Москву и встретился с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе переговоров Орбан призывал Путина и Зеленского подумать о прекращении огня для начала переговоров. В ходе интервью Die Weltwoche премьер Венгрии анонсировал несколько встреч на следующей неделе, которые, по его словам, будут «не менее удивительными» и секретными.

1 июля началось председательство Венгрии в Евросовете — высшем политическом органе Евросоюза. Будапешт и ЕС имеют разные точки зрения по многим общеевропейским вопросам, в частности в отношении поддержки Украины и санкций против России. После визита Орбана в Москву глава Евросовета Шарль Мишель заявил об отсутствии у Венгрии мандата на контакты с Россией от лица блока. Он также назвал невозможными любые обсуждения по Украине без ее участия. Орбан согласился с Мишелем и подчеркнул, что не вел переговоры от имени Евросоюза. Премьер Венгрии также выразил уверенность в приближении мирного урегулирования конфликта на Украине с помощью подобных встреч.