Путин раскрыл содержание переговоров с Орбаном

Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Президент России Владимир Путин на переговорах в Москве обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном возможные пути урегулирования кризиса на Украине. Об этом сообщил сам глава государства на пресс-конференции по итогам встречи, трансляцию вел РБК.

«Безусловно, состоялся достаточно обстоятельный, прямой и честный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, в том числе по украинскому конфликту. Говорили и о возможных путях его урегулирования», — сказал президент России.

Орбан 5 июля прибыл в Москву, где провел переговоры с Путиным. За несколько дней до этого, 2 июля, венгерский премьер посетил Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

На пресс-конференции после переговоров с Путиным премьер Венгрии рассказал, что приехал, чтобы узнать мнение российского президента об имеющихся мирных инициативах, о возможности прекращения огня и переговоров, а также о том, в какой последовательности их можно провести. Также Орбан хотел поинтересоваться у российского президента его «видением Европы после войны».

Путин на пресс-конференции подчеркнул, что Москва неизменно сохраняет готовность к обсуждению урегулирования конфликта. Однако этого, по его словам, не желают в Киеве.

Президент также напомнил о российских условиях для начала переговоров и прекращения огня: вывод украинских подразделений с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам Путина, «есть и другие условия, но это все предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы».

Украина настаивает на выводе российских войск на границы 1991 года и исключает компромисс по этому вопросу ради переговоров.