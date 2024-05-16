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Военная операция на Украине ,  
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Си Цзиньпин назвал решение конфликта на Украине

Си Цзиньпин: конфликт на Украине решится построением системы безопасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Китайский лидер призвал к созыву мирной конференции, которую признают Москва и Киев, и подчеркнул: решить конфликт можно, построив сбалансированную архитектуру безопасности
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Фундаментальное решение российско-украинского конфликта заключается в формировании новой сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности, заявил китайский председатель Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Его слова пересказывает «Синьхуа».

Си призвал устранять «как симптомы, так и первопричину, а также учитывать как нынешнюю, так и долгосрочную перспективу». Он пообещал поддержку своевременного созыва международной конференции о мирном урегулировании конфликта, которую бы признали как Москва, так и Киев, были в равной степени представлены обе стороны и где обсудят все опции, чтобы достичь скорейшего разрешения ситуации.

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Политика
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Путин, следует из пересказа «Синьхуа», выразил признательность Си и назвал позицию Китая «объективной, справедливой и сбалансированной». Он заверил: Россия привержена решению путем переговоров, готова проявить искренность и продолжить тесно сотрудничать с Пекином по этому вопросу.

В статье на «Синьхуа» описываются обстоятельства неформального общения лидеров государств. В частности, там сказано: «В Чжуннаньхае в сезон Мэнся дует легкий бриз и сверкает вода... Главы двух государств беседовали на ходу, рассматривали павильоны и башни и восхищались красотой». Затем они «сидели у воды, вместе пили чай и в непринужденной обстановке подробно обсуждали стратегические вопросы». Как пишут авторы, встреча двух лидеров завершилась следующим образом: «Ночь становится темнее, а огни ярче. Си Цзиньпин пожал руку Путину и попрощался».

Кадры встречи Путина и Си Цзиньпина ранее публиковал Кремль.

Си Цзиньпин назвал решение конфликта на Украине
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Владимир Путин и Си Цзиньпин

Как указывал Путин, переговоры по конфликту должны не только учитывать интересы Москвы, но и затрагивать тематику глобальной стабильности, а также гарантий безопасности как «для противоборствующей стороны», так и для России, причем гарантии должны быть надежными. Он уверен, что надежность таких гарантий — главная проблема потенциальных переговоров. В этом он обвинил западные страны, поскольку что они «предпочитают мироустройство не на основе международного права», а на «порядке, основанном на правилах», которые «меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает».

Власти США и других западных стран подчеркивали, что не будут давить на Украину ради уступок в пользу России, а также не станут обсуждать урегулирование без представителей Киева. По задумке Вашингтона, урегулирование можно достичь, предложив Москве выбрать: либо согласиться на диалог на условиях Киева, либо «иметь дело с более сильной Украиной».

Си Цзиньпин назвал решение конфликта на Украине
Си Цзиньпин назвал решение конфликта на Украине

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