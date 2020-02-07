Абэ заявил о необходимости взаимовыгодного мирного договора с Россией

Синдзо Абэ (Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press)

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что необходимо выработать с Россией приемлемое для обеих сторон решение территориальной проблемы. Об этом он сказал на Общенациональном митинге за возвращение северных территорий (так в Японии называют Южные Курилы), пишет издание Chunichi.

По словам Абэ, это нужно для заключения мирного договора между двумя странами.

«Мы будем совместно работать над поиском приемлемого решения для обеих сторон и неуклонно продвигать переговорный процесс», — сказал он.

По информации издания, премьер-министр Японии планирует на предстоящем праздновании 75-летия Победы в Москве встретиться с президентом России Владимиром Путиным и предложить ему передать два из четырех южных островов Курильской гряды.

О том, что Токио собирается решить вопрос спорных территорий на основании декларации СССР и Японии от 1956 года, японские СМИ сообщали еще в 2018 году. Декларация подразумевает, что после подписания мирного договора между странами Японии отходят остров Шикотан и острова Хабомаи (острова Полонского, Осколки, Зеленый, Демина, Юрий, Анучина, Танфильева и ряд других).