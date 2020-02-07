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Абэ заявил о необходимости взаимовыгодного мирного договора с Россией

Синдзо Абэ (Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press)

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что необходимо выработать с Россией приемлемое для обеих сторон решение территориальной проблемы. Об этом он сказал на Общенациональном митинге за возвращение северных территорий (так в Японии называют Южные Курилы), пишет издание Chunichi.

По словам Абэ, это нужно для заключения мирного договора между двумя странами.

«Мы будем совместно работать над поиском приемлемого решения для обеих сторон и неуклонно продвигать переговорный процесс», — сказал он.

По информации издания, премьер-министр Японии планирует на предстоящем праздновании 75-летия Победы в Москве встретиться с президентом России Владимиром Путиным и предложить ему передать два из четырех южных островов Курильской гряды.

О том, что Токио собирается решить вопрос спорных территорий на основании декларации СССР и Японии от 1956 года, японские СМИ сообщали еще в 2018 году. Декларация подразумевает, что после подписания мирного договора между странами Японии отходят остров Шикотан и острова Хабомаи (острова Полонского, Осколки, Зеленый, Демина, Юрий, Анучина, Танфильева и ряд других).

В конце 2019 года глава Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что Россия отвергла предложение Абэ о передаче двух островов. Поэтому Токио следует обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг является японской территорией.

Москва в ответ на заявления Токио по Курилам также ссылается на декларацию 1956 года. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, в документе четко сказано, что сначала стороны признают суверенитет России «над всеми нашими землями» и лишь затем обсуждают другие вопросы мирного договора.

Россия и Япония не могут заключить мирный договор более 70 лет. причиной этому является территориальный спор о принадлежности южных островов Курильского архипелага, которые перешли СССР по результатам Второй мировой войны. Токио называет острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своими северными территориями. В Кремле неоднократно заявляли, что вопрос о передаче островов Японии не стоит.

Теги: Япония, Россия, Курильские острова, мирный договор
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