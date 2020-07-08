Мишустин увидел угрозу достижениям по сокращению бедности из-за COVID

1 июля в Минэкономразвития опровергли данные СМИ о резком падении доходов населения на фоне пандемии. В министерстве привели данные Росстата об уровне средней номинальной зарплаты, которая в апреле составила 49,3 тыс. руб. Реальные зарплаты, напомнили там, снизились в апреле на 2% к апрелю 2019 года, и констатировали, что резкого падения доходов в стране не было.

Ранее РБК опубликовал результаты опроса СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива», в ходе которого выяснилось, что каждый пятый житель России столкнулся со значительным падением доходов после введения карантинных ограничений. При этом каждый десятый россиянин заявил о полной потере заработка. За время пандемии и режима самоизоляции доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% в феврале почти до 45% в июне.

В исследовании за основной показатель принята не зарплата, а названный респондентом средний доход за месяц без учета того, официальный он или нет. Доход приведен в расчете на одного члена семьи. Например, если глава семьи зарабатывает 25 тыс. руб., у него жена-домохозяйка и двое детей, среднемесячный доход на одного члена семьи составляет чуть больше 6 тыс. руб. Погрешность результатов опроса составила 3,3%.

Ранее эксперты «РИА Новости» сообщили, что, по их оценкам, в 2019 году за чертой бедности, когда доходы меньше прожиточного минимума, проживали почти 18 млн россиян (12,3% от населения страны). Минимальный уровень бедности в 5,6% зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе. Больше всего бедных россиян живет в Республике Тыва — 34,7%.