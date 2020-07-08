Мишустин увидел угрозу достижениям по сокращению бедности из-за COVID
Достижения России последних десятилетий в деле сокращения бедности оказались под угрозой из-за эпидемии коронавируса COVID-19, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Серьезные негативные последствия [пандемии] испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения», — сказал премьер, выступая с видеообращением в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда (цитата по ТАСС).
По словам премьера, проблемы, порожденные пандемией, «требуют совместного убедительного ответа». «Это позволит восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда», — подчеркнул он.
Мишустин также рассказал, что правительство России оказывает адресную социальную поддержку гражданам, потерявшим работу в связи с распространением коронавируса: приняты решения о повышении пособий по безработице, расширен круг лиц, имеющих на них право, установлены выплаты на детей и так далее.