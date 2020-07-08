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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин увидел угрозу достижениям по сокращению бедности из-за COVID

Особенно негативные последствия оставила эпидемия коронавируса в сфере труда, отметил премьер
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Достижения России последних десятилетий в деле сокращения бедности оказались под угрозой из-за эпидемии коронавируса COVID-19, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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«Серьезные негативные последствия [пандемии] испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения», — сказал премьер, выступая с видеообращением в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда (цитата по ТАСС).

По словам премьера, проблемы, порожденные пандемией, «требуют совместного убедительного ответа». «Это позволит восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда», — подчеркнул он.

Мишустин также рассказал, что правительство России оказывает адресную социальную поддержку гражданам, потерявшим работу в связи с распространением коронавируса: приняты решения о повышении пособий по безработице, расширен круг лиц, имеющих на них право, установлены выплаты на детей и так далее.

1 июля в Минэкономразвития опровергли данные СМИ о резком падении доходов населения на фоне пандемии. В министерстве привели данные Росстата об уровне средней номинальной зарплаты, которая в апреле составила 49,3 тыс. руб. Реальные зарплаты, напомнили там, снизились в апреле на 2% к апрелю 2019 года, и констатировали, что резкого падения доходов в стране не было.

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Ранее РБК опубликовал результаты опроса СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива», в ходе которого выяснилось, что каждый пятый житель России столкнулся со значительным падением доходов после введения карантинных ограничений. При этом каждый десятый россиянин заявил о полной потере заработка. За время пандемии и режима самоизоляции доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% в феврале почти до 45% в июне.

В исследовании за основной показатель принята не зарплата, а названный респондентом средний доход за месяц без учета того, официальный он или нет. Доход приведен в расчете на одного члена семьи. Например, если глава семьи зарабатывает 25 тыс. руб., у него жена-домохозяйка и двое детей, среднемесячный доход на одного члена семьи составляет чуть больше 6 тыс. руб. Погрешность результатов опроса составила 3,3%.

Эксперты определили уровень бедности в России
Общество
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Ранее эксперты «РИА Новости» сообщили, что, по их оценкам, в 2019 году за чертой бедности, когда доходы меньше прожиточного минимума, проживали почти 18 млн россиян (12,3% от населения страны). Минимальный уровень бедности в 5,6% зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе. Больше всего бедных россиян живет в Республике Тыва — 34,7%.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: бедность, Михаил Мишустин, коронавирус
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