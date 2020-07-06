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Общество ,  
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Эксперты определили уровень бедности в России

В 2019 году за чертой бедности, когда доходы меньше прожиточного минимума, проживали почти 18 млн россиян (12,3% от населения страны). К такому выводу пришли эксперты «РИА Новости», составившие рейтинг регионов по доходам населения.

Минимальный уровень бедности в 5,6% зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе. Больше всего бедных россиян живет в Республике Тыва — 34,7%.

Авторы исследования изучили уровень доходов населения. Для этого они брали медианные среднедушевые ежемесячные доходы (уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников или населения) и делили их на стоимость фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе. Получившееся отношение и стало ключевым показателем рейтинга.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

ЯНАО также лидирует и по уровню материального благополучия — он стал единственным регионом России, где отношение медианных доходов к стоимости товарного набора выше 3. На втором месте — Ненецкий автономный округ (2,92), на третьем — Москва (2,4).

В аутсайдерах списка — Республика Тыва (0,97 — единственный показатель ниже 1), Алтай (1,01) и Калмыкия (1,02).

Средний уровень доходов по стране составил 1,65. При этом только 20 регионов показали материальное благополучие населения выше этой цифры, в остальных 65 субъектах показатель был ниже 1,65.

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Ранее в июне ООН опубликовала отчет, согласно которому России удалось побороть крайнюю нищету. Всемирный банк относит к этой категории лиц, чьи дневные расходы не превышают $1,9.

По данным организации, еще в 2017 году доля населения России, живущего менее чем на $3,2, было менее 0,1%. В отчете отмечено, что за последний год властям страны удалось вывести из-за черты бедности полмиллиона человек.

Теги: бедность, Россия, регионы
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