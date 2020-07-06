Эксперты определили уровень бедности в России

В 2019 году за чертой бедности, когда доходы меньше прожиточного минимума, проживали почти 18 млн россиян (12,3% от населения страны). К такому выводу пришли эксперты «РИА Новости», составившие рейтинг регионов по доходам населения.

Минимальный уровень бедности в 5,6% зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе. Больше всего бедных россиян живет в Республике Тыва — 34,7%.

Авторы исследования изучили уровень доходов населения. Для этого они брали медианные среднедушевые ежемесячные доходы (уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников или населения) и делили их на стоимость фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе. Получившееся отношение и стало ключевым показателем рейтинга.

ЯНАО также лидирует и по уровню материального благополучия — он стал единственным регионом России, где отношение медианных доходов к стоимости товарного набора выше 3. На втором месте — Ненецкий автономный округ (2,92), на третьем — Москва (2,4).