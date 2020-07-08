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Суд вновь не избрал меру пресечения для Порошенко

До этого судьи уже дважды пытались избрать для бывшего президента Украины меру пресечения по делу о незаконном назначении главы Службы внешней разведки
Петр Порошенко приветствует сторонников у здания Печерского районного суда
Петр Порошенко приветствует сторонников у здания Печерского районного суда (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Украинская правда».

Изначально обвинение требовало избрать для Порошенко меру пресечения в виде личного поручения. Однако в ходе судебного заседания прокурор отказался от ходатайства об избрании меры пресечения. Он объяснил, что избрать меру пресечения невозможно, из-за того что следствие уже окончено.

Адвокат Петра Порошенко, Илья Новиков, отметил, что ранее прокуратура настаивала на продлении сроков расследования. «Вчера ночью до 0:30 они убеждали судью Печерского суда [Олесю] Батрин в том, что им необходимы еще три месяца для окончания следствия о назначении Семочко (еще один фигурант дела. — РБК). Иначе никак, совсем. Очень сложное дело. А сегодня оказалось, что они еще вчера это следствие закончили. Судья Батрин зря старалась, судья Вовк свободен, все свободны. Ходатайство о мере пресечения Порошенко не подлежит рассмотрению», — написал он в своем Facebook.

Экс-президент в суде заявил, что при вручении ему уведомления о подозрении были допущены нарушения, что делает назначение меры пресечения незаконным, передает «Интерфакс-Украина». «Нарушение процедуры при вручении подозрения означает, что подозрение не вручено… Подозрение не вручено… — мера пресечения незаконна», — заявил он, добавив, что материалы дела были сфальсифицированы.

Защита Порошенко объяснила, что экс-президенту при вручении подозрения должны были показать три документа: сообщение о подозрении, постановление о доверенности на совершение процессуальных действий и само поручение об осуществлении процессуальных действий. Однако в итоге было предоставлено лишь поручение об осуществлении процессуальных действий.

Речь идет об одном из уголовных производств, которые ведутся на Украине против Порошенко. Его подозревают в том, что во время президентства он отдал незаконный приказ о назначении на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Позже оказалось, что у жены и дочери Семочко есть российское гражданство, а его самого заподозрили в участии в коррупционных схемах. В 2018 году Порошенко уволил Семочко.

О взятии Порошенко под подозрение Государственное бюро расследований республики сообщило 10 июня. 18 июня Печерский суд пытался избрать меру пресечения для экс-президента, и прокуратура просила применить к нему содержание под стражей.

Позже следствие изменило позицию и ходатайствовало о более мягкой форме — личного обязательства. Заседание о мере пресечения для бывшего президента Украины перенесли на 1 июля, а позже суд объявил перерыв в заседаниях до 8 июля.

Порошенко вызвали на допрос как подозреваемого по делу о назначении судей
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Пётр Порошенко

Во время заседания суда у здания собрались манифестанты — сторонники Порошенко, которые скандировали лозунги с требованием прекратить политические репрессии на Украине.

Порошенко является на родине фигурантом более 15 уголовных дел, которые были заведены после его ухода с поста президента. В апреле 2020 года Генеральная прокуратура Украины начала расследование дела в связи с возможными неправомерными действиями Порошенко и других лиц при назначении судей Верховного суда в 2017 и 2019 годах.

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Джозеф Байден и Петр Порошенко


В мае в Киеве были обнародованы записи разговоров людей с голосами, похожими на голоса Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и бывшего главы Госдепартамента США Джона Керри, где обсуждалась отставка генпрокурора Виктора Шокина. Печерский районный суд Киева принял решение, обязывающее Генеральную прокуратуру начать следствие по этому делу.

Порошенко также проходит свидетелем в уголовном деле о незаконном провозе через украинскую границу 43 картин всемирно известных художников. В декабре 2019 года ГБР дополнительно возбудило против него уголовное дело по факту государственной измены при подписании минских соглашений в 2015 году.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Петр Порошенко, мера пресечения, суд
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