Суд вновь не избрал меру пресечения для Порошенко

До этого судьи уже дважды пытались избрать для бывшего президента Украины меру пресечения по делу о незаконном назначении главы Службы внешней разведки

Петр Порошенко приветствует сторонников у здания Печерского районного суда (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Украинская правда».

Изначально обвинение требовало избрать для Порошенко меру пресечения в виде личного поручения. Однако в ходе судебного заседания прокурор отказался от ходатайства об избрании меры пресечения. Он объяснил, что избрать меру пресечения невозможно, из-за того что следствие уже окончено.

Адвокат Петра Порошенко, Илья Новиков, отметил, что ранее прокуратура настаивала на продлении сроков расследования. «Вчера ночью до 0:30 они убеждали судью Печерского суда [Олесю] Батрин в том, что им необходимы еще три месяца для окончания следствия о назначении Семочко (еще один фигурант дела. — РБК). Иначе никак, совсем. Очень сложное дело. А сегодня оказалось, что они еще вчера это следствие закончили. Судья Батрин зря старалась, судья Вовк свободен, все свободны. Ходатайство о мере пресечения Порошенко не подлежит рассмотрению», — написал он в своем Facebook.

Экс-президент в суде заявил, что при вручении ему уведомления о подозрении были допущены нарушения, что делает назначение меры пресечения незаконным, передает «Интерфакс-Украина». «Нарушение процедуры при вручении подозрения означает, что подозрение не вручено… Подозрение не вручено… — мера пресечения незаконна», — заявил он, добавив, что материалы дела были сфальсифицированы.

Защита Порошенко объяснила, что экс-президенту при вручении подозрения должны были показать три документа: сообщение о подозрении, постановление о доверенности на совершение процессуальных действий и само поручение об осуществлении процессуальных действий. Однако в итоге было предоставлено лишь поручение об осуществлении процессуальных действий.