Суд вновь не избрал меру пресечения для Порошенко
Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Украинская правда».
Изначально обвинение требовало избрать для Порошенко меру пресечения в виде личного поручения. Однако в ходе судебного заседания прокурор отказался от ходатайства об избрании меры пресечения. Он объяснил, что избрать меру пресечения невозможно, из-за того что следствие уже окончено.
Адвокат Петра Порошенко, Илья Новиков, отметил, что ранее прокуратура настаивала на продлении сроков расследования. «Вчера ночью до 0:30 они убеждали судью Печерского суда [Олесю] Батрин в том, что им необходимы еще три месяца для окончания следствия о назначении Семочко (еще один фигурант дела. — РБК). Иначе никак, совсем. Очень сложное дело. А сегодня оказалось, что они еще вчера это следствие закончили. Судья Батрин зря старалась, судья Вовк свободен, все свободны. Ходатайство о мере пресечения Порошенко не подлежит рассмотрению», — написал он в своем Facebook.
Экс-президент в суде заявил, что при вручении ему уведомления о подозрении были допущены нарушения, что делает назначение меры пресечения незаконным, передает «Интерфакс-Украина». «Нарушение процедуры при вручении подозрения означает, что подозрение не вручено… Подозрение не вручено… — мера пресечения незаконна», — заявил он, добавив, что материалы дела были сфальсифицированы.
Защита Порошенко объяснила, что экс-президенту при вручении подозрения должны были показать три документа: сообщение о подозрении, постановление о доверенности на совершение процессуальных действий и само поручение об осуществлении процессуальных действий. Однако в итоге было предоставлено лишь поручение об осуществлении процессуальных действий.