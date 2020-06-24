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Порошенко вызвали на допрос как подозреваемого по делу о назначении судей

Пётр Порошенко
Пётр Порошенко (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Допрос назначен на 10:00 по киевскому времени (совпадает с московским) 30 июня. Его должны допросить по уголовному делу о назначении членов Высшего совета правосудия, по которому экс-президент проходит в качестве подозреваемого.

Как сообщает «Страна.ua», уголовное дело было открыто по заявлению бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова по ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и 382 УК (умышленное неисполнение приговора, решения, определения, постановления суда, вступивших в законную силу).

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Порошенко проходит фигурантом по нескольким уголовным делам на Украине. В частности, он является свидетелем в уголовном деле о незаконном провозе через украинскую границу 43 картин всемирно известных художников. В мае его дважды вызывали на допрос по этому делу, однако бывший глава государства не являлся.

В начале июня Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко на допрос. Кроме того, в ГБР Украины допустили, что экс-президента могут арестовать по делу об издании «преступного приказа», в результате которого Порошенко склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению власти и служебных полномочий.

Сам Порошенко заявлял, что не боится расследований против него, назвав обвинения «написанными в Кремле».

Теги: Петр Порошенко, допрос, расследование
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