Порошенко вызвали на допрос как подозреваемого по делу о назначении судей

Пётр Порошенко (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Допрос назначен на 10:00 по киевскому времени (совпадает с московским) 30 июня. Его должны допросить по уголовному делу о назначении членов Высшего совета правосудия, по которому экс-президент проходит в качестве подозреваемого.

Как сообщает «Страна.ua», уголовное дело было открыто по заявлению бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова по ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и 382 УК (умышленное неисполнение приговора, решения, определения, постановления суда, вступивших в законную силу).

Порошенко проходит фигурантом по нескольким уголовным делам на Украине. В частности, он является свидетелем в уголовном деле о незаконном провозе через украинскую границу 43 картин всемирно известных художников. В мае его дважды вызывали на допрос по этому делу, однако бывший глава государства не являлся.